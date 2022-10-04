Падение ставок по депозитам сменилось ростом

Падение ставок по депозитам сменилось ростомБанки увеличивают доходности на фоне роста спроса населения на наличные
С конца прошлой недели тренд на рынке депозитов поменялся – банки начали повышать доходности по депозитам. По данным мониторинга финансового маркетплейса «Финуслуги», индекс ставок по вкладам с 26 сентября по 2 октября вырос на 0,08–0,12 п. п. Средние значения выросли до 6,63–6,79% годовых: по депозитам на три месяца – 6,63% (+0,12 п. п.), на шесть месяцев – 6,85% (+0,08 п. п.), на год – 6,75% (+0,1 п. п.). Неделей ранее, с 19 по 25 сентября, доходность по вкладам все еще опускались: на 0,07–0,14 п. п., находясь в диапазоне 6,51–6,71%.
В третьей декаде сентября средняя максимальная ставка по вкладам в 10 банках, привлекающих наибольший объем депозитов граждан, упала на 0,2 п.п. с 6,74% до 6,54%, следует из опубликованных 4 октября данных ЦБ. Это уровень середины октября прошлого года, когда ключевая ставка была 6,75%, тогда как сейчас она 7,5%.
Для расчета среднего показателя ЦБ использует данные о ставках Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, «ФК Открытие», Райффайзенбанка, «Тинькофф банка», Промсвязьбанка и Совкомбанка. Индекс «Финуслуг» рассчитывается по вкладам на сумму 100 000 руб. как среднее арифметическое максимальных ставок для всех каналов продаж топ-50 крупнейших по объему средств банков. При расчете учитываются эффективные ставки массового сегмента для новых клиентов, исключая льготные категории и депозиты, для размещения которых нужно выполнить особые условия.
В конце сентября ставки изменили 15 банков: максимальная доходность по депозитам в топ-20 банках достигла 8%, при этом большинство дают ставки в диапазоне 6-7%, следует из данных «Финуслуг».
Среди крупных банков с 1 октября ВТБ повысил доходность по четырем сберегательным продуктам, а Альфа-банк для премиальных клиентов на депозиты от 1 млн руб. сроком на 1 год поднял ставку до 8%. В Россельхозбанке с 26 сентября самым доходным является вклад с растущей ставкой от 5% на срок до шести месяцев и до 7,5% на срок от 1 года до 1,5 лет. Также в конце сентября ставки повысили «ФК Открытие» на всю линейку рублевых вкладов сроком от 1 года, Совкомбанк – по вкладам от 6 месяцев до 3 лет, «Почта банк» – по вкладам на 6 и 12 месяцев.
Банк «Зенит» увеличит доходность по всей линейке сберегательных продуктов с 4 октября, сказала его зампред Наталья Тутова.
Многие банки предлагают промопродукты с более высоким процентом для привлечения новых клиентов (зачастую такие депозиты не попадают в мониторинги, поскольку для действующих вкладчиков они не всегда доступны). Например, при соблюдении определенных условий (таких, как сумма или срок сбережений) «новые» деньги в «Сбере» и Газпромбанке можно разместить по ставке 7,5%, в ВТБ – 8,3%, в Альфа-банке – 9%.
Кредитные организации повышают ставки на фоне всплеска спроса на наличные у населения, говорит представитель «Финуслуг». Такого же мнения придерживается директор департамента дебетовых карт и сберегательных продуктов банка «Хоум кредит» Игорь Кривонос: высокая доходность должна стимулировать клиентов оставлять деньги в банках.
Спрос на наличные денежные средства резко вырос после того, как в России объявили частичную мобилизацию: 21 сентября спрос на наличные был 14,2 млрд руб., но уже на следующий день он подскочил до 132,1 млрд руб., а 23 сентября составил 114,2 млрд руб., следует из данных ЦБ. В середине прошлой недели, 27-29 сентября, объем наличных в обращении оставался на уровне 61-80 млрд руб. в день, но 30 числа достиг 144,8 млрд руб. – максимума с 4 марта, когда в обращении находилось 151,5 млрд руб. 3 октября спрос на наличные уже составлял 52,4 млрд руб.
Рост ставок может быть вызван стремлением банков привлечь дополнительные средства частных клиентов, чтобы поддержать рост кредитования, а также необходимостью компенсировать закрытые в сентябре вклады по еще высоким уровням весны (когда ключевая ставка была 20%), отмечает Кривонос. Повышение доходности по более «длинным» депозитам, вероятно, объясняется тем, что банки обновляют ожидания по изменению ключевой процентной ставки, считает главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк. До 20-х чисел сентября на рынке преобладали ожидания по снижению ключевой ставки на горизонте в полгода-год, поясняет она. Но уровень неопределенности и рисков вырос – появились основания предполагать, что ключевая ставка падать ближайшие месяцы не будет.
Дальнейшая динамика ставок будет зависеть от того, реализуются ли внешние и внутренние риски: если новых шоков и роста напряженности не будет, то корректировать ставки будут только те банки, которые еще этого не сделали, полагает Ващелюк. Если ключевая ставка не будет подниматься, то рост доходности может составить от 0,5 до 1 п.п., говорит зампред правления «Абсолют банка» Антон Павлов: а если она будет расти, то рост будет выше этих значений.
На процентную политику банков оказывает влияние множество факторов: потребности в привлекаемых ресурсах, доступность и наличие альтернативных источников формирования пассивной базы, плановые выходы депозитов, которые были открыты ранее, уровень конкуренции и другие, поясняет Кривонос. Поэтому достоверно прогнозировать динамику ставок по времени с учетом текущей рыночной конъюнктуры сейчас довольно непросто, отмечает он. Очередного цикла повышения ставок ждать не стоит, они останутся на текущих уровнях, возможно, с небольшими корректировками (+\-0,5 п.п.), считает Бородкин.