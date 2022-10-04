Падение ставок по депозитам сменилось ростом

Среди крупных банков с 1 октября ВТБ повысил доходность по четырем сберегательным продуктам, а Альфа-банк для премиальных клиентов на депозиты от 1 млн руб. сроком на 1 год поднял ставку до 8%. В Россельхозбанке с 26 сентября самым доходным является вклад с растущей ставкой от 5% на срок до шести месяцев и до 7,5% на срок от 1 года до 1,5 лет. Также в конце сентября ставки повысили «ФК Открытие» на всю линейку рублевых вкладов сроком от 1 года, Совкомбанк – по вкладам от 6 месяцев до 3 лет, «Почта банк» – по вкладам на 6 и 12 месяцев.