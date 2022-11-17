В Совфеде предложили заморозить активы покинувших Россию бизнесменов
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направит сегодня, 17 ноября, вице-премьеру Дмитрию Григоренко письмо с предложением заморозить активы тех российских предпринимателей и глав госкорпораций, которые после начала спецоперации на Украине покинули страну. Об этом со ссылкой на письмо Кутепова сообщил ТАСС.
«На фоне предпринимаемых со стороны недружественных стран действий по выявлению активов (в том числе имущества) российских миллиардеров на территориях этих государств, арестов таких активов (замораживания) полагаем, что необходимо рассмотреть вопрос о применении аналогичных мер в отношении таких лиц, которые покинули Российскую Федерацию с 24 февраля, а тем более к тем лицам, которые отказались от российского гражданства», — сказано в документе.
Помимо этого, Кутепов также предложил рассмотреть возможность направления дивидендов «и иных выплат» этих граждан «на целевой счет для финансирования СВО». Сенатор также допустил перевод доходов от управления имуществом и активами убыточных госкорпораций в бюджет этих организаций, чтобы покрыть их убытки. По его словам, целесообразно было бы запретить сделки с оставшимися на территории России активами и имуществом покинувших страну предпринимателей, а также взимать налог в 30-50% от суммы сделки, если она была совершена после 24 февраля.
Также Кутепов предложил использовать замороженные в России активы иностранных инвесторов из недружественных стран при восстановлении Крымского моста, а также коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктуры в зоне спецоперации.
15 ноября Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в случае конфискации российских зарубежных активов России придется изымать средства и имущество инвесторов из стран, принявших эти меры. По его словам, таких активов в России «по счастливому стечению обстоятельств» наберется на сумму более $300 млрд и этого хватит для компенсации ущерба России.
Такое заявление зампред Совета безопасности сделал на следующий день после того, как Генеральная Ассамблея ООН приняла проект резолюции, согласно которому России будет необходимо возместить ущерб Украине. С этой целью авторы проекта резолюции предлагают создать международный механизм и учредить международный реестр для регистрации доказательств «ущерба, потерь или вреда, причиненных всем заинтересованным физическим и юридическим лицам, а также государству Украина».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал резолюцию попыткой «завершить грабеж» заблокированных резервов России. В постпредстве РФ при ООН назвали этот документ «юридически ничтожным».
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