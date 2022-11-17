В Совфеде предложили заморозить активы покинувших Россию бизнесменов

Помимо этого, Кутепов также предложил рассмотреть возможность направления дивидендов «и иных выплат» этих граждан «на целевой счет для финансирования СВО». Сенатор также допустил перевод доходов от управления имуществом и активами убыточных госкорпораций в бюджет этих организаций, чтобы покрыть их убытки. По его словам, целесообразно было бы запретить сделки с оставшимися на территории России активами и имуществом покинувших страну предпринимателей, а также взимать налог в 30-50% от суммы сделки, если она была совершена после 24 февраля.