АТОР: отдых на российских курортах летом 2023 года подорожает на 5-20%
Размещение в отелях на российских курортах следующим летом подорожает в среднем на 5-20%, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.
«Повышение цен на размещение в сезоне-2023 стало ожидаемым. В зависимости от направления, курорта и категории объекта оно составило в среднем от 5 до 20%», – говорится в сообщении.
В Краснодарском крае сильнее всего подорожало размещение в четырех- и пятизвездочных отелях, что обусловлено, отметили в АТОР, стабильным превышением спроса над предложением. В Сочи же некоторые отели подорожали вдвое, сейчас туроператоры ведут с ними переговоры. В Крыму и Абхазии в большинстве случаев цены не сильно изменились.
В АТОР подчеркнули, что повышение цен можно компенсировать скидками в рамках раннего бронирования – на краснодарских курортах они сейчас составляют 10-20%, а на абхазских – до 15%.
30 октября президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета 6 сентября, среди которых – рассмотрение вопроса об обнулении НДС для туроператоров, а также проработка безвизового въезда иностранцев без учета принципа взаимности.
20 октября Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Его функции были переданы Минэкономразвития. Согласно тексту указа, шаг направлен на «совершенствование государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышение эффективности развития туристской индустрии и оптимизацию структуры федеральных органов исполнительной власти».
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