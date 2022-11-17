АТОР: отдых на российских курортах летом 2023 года подорожает на 5-20%

В Краснодарском крае сильнее всего подорожало размещение в четырех- и пятизвездочных отелях, что обусловлено, отметили в АТОР, стабильным превышением спроса над предложением. В Сочи же некоторые отели подорожали вдвое, сейчас туроператоры ведут с ними переговоры. В Крыму и Абхазии в большинстве случаев цены не сильно изменились.