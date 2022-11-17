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АТОР: отдых на российских курортах летом 2023 года подорожает на 5-20%

Ведомости

Размещение в отелях на российских курортах следующим летом подорожает в среднем на 5-20%, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

«Повышение цен на размещение в сезоне-2023 стало ожидаемым. В зависимости от направления, курорта и категории объекта оно составило в среднем от 5 до 20%», – говорится в сообщении.

В Краснодарском крае сильнее всего подорожало размещение в четырех- и пятизвездочных отелях, что обусловлено, отметили в АТОР, стабильным превышением спроса над предложением. В Сочи же некоторые отели подорожали вдвое, сейчас туроператоры ведут с ними переговоры. В Крыму и Абхазии в большинстве случаев цены не сильно изменились.

В АТОР подчеркнули, что повышение цен можно компенсировать скидками в рамках раннего бронирования – на краснодарских курортах они сейчас составляют 10-20%, а на абхазских – до 15%.

30 октября президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета 6 сентября, среди которых – рассмотрение вопроса об обнулении НДС для туроператоров, а также проработка безвизового въезда иностранцев без учета принципа взаимности.

20 октября Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Его функции были переданы Минэкономразвития. Согласно тексту указа, шаг направлен на «совершенствование государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышение эффективности развития туристской индустрии и оптимизацию структуры федеральных органов исполнительной власти».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных