Мишустин заявил об устойчивости экономики России ко многим рискам
Российская экономика продолжает адаптироваться к текущим вызовам и демонстрирует устойчивость ко многим рискам на фоне санкционного давления, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале правительства РФ.
«Наша экономика продолжает адаптироваться к текущим вызовам, показывает устойчивость к целому ряду рисков. Во многом это стало результатом выполнения поручений президента и тех мер, которые мы разработали и включили в план первоочередных действий по обеспечению развития в условиях внешнего санкционного давления», – рассказал премьер.
Мишустин также отметил, что данные по ВВП России оказались намного лучше первоначальных прогнозов, по итогам года падение экономики может составить менее 3%. При этом за первые девять месяцев 2022 г. общий прирост промышленного производства составил 0,4% по отношению к прошлому году. Сельское хозяйство также демонстрирует отличные показатели в этом году – урожай зерновых оказался на 25% больше по сравнению с 2021 г. Позитивную динамику показали также обрабатывающая промышленность (выросшая в III квартале на 6,8%) и строительный сектор.
Премьер также обратил внимание на продолжение замедления инфляции, которая на 14 ноября составила 12,4% в годовом выражении, что меньше показателей ряда европейских стран. Уровень безработицы по-прежнему остается на очень низком значении в 4%, добавил Мишустин.
Ранее Банк России в своем обновленном прогнозе оценил спад ВВП в 3-3,5% по итогам 2022 г. По прогнозу Минэка, ВВП в этом году снизится на 2,9%, в 2023 г. – на 0,8%, в 2024-2025 гг. экономика будет расти по 2,6% в год. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин отмечал, что спад составит 2,9-3,3%, а прогноз Минэка на следующий год называл «вполне реалистичным». Минэк ранее прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%.
В октябре Всемирный банк улучшил оценку падения российской экономики в 2022 г. с 8,9 до 4,5% и до 3,6% – в 2023 г. В 2024 г. экономика может уже вернуться к росту, считает ВБ. В Минэке этот прогноз сочли излишне консервативным и не учитывающим планируемые и проводимые решения правительства по поддержке экономики.
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