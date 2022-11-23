Мишустин заявил об устойчивости экономики России ко многим рискам

Ранее Банк России в своем обновленном прогнозе оценил спад ВВП в 3-3,5% по итогам 2022 г. По прогнозу Минэка, ВВП в этом году снизится на 2,9%, в 2023 г. – на 0,8%, в 2024-2025 гг. экономика будет расти по 2,6% в год. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин отмечал, что спад составит 2,9-3,3%, а прогноз Минэка на следующий год называл «вполне реалистичным». Минэк ранее прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%.