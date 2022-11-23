Газета
Экономика

Мишустин заявил об устойчивости экономики России ко многим рискам

Ведомости

Российская экономика продолжает адаптироваться к текущим вызовам и демонстрирует устойчивость ко многим рискам на фоне санкционного давления, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале правительства РФ.

«Наша экономика продолжает адаптироваться к текущим вызовам, показывает устойчивость к целому ряду рисков. Во многом это стало результатом выполнения поручений президента и тех мер, которые мы разработали и включили в план первоочередных действий по обеспечению развития в условиях внешнего санкционного давления», – рассказал премьер.

Мишустин также отметил, что данные по ВВП России оказались намного лучше первоначальных прогнозов, по итогам года падение экономики может составить менее 3%. При этом за первые девять месяцев 2022 г. общий прирост промышленного производства составил 0,4% по отношению к прошлому году. Сельское хозяйство также демонстрирует отличные показатели в этом году – урожай зерновых оказался на 25% больше по сравнению с 2021 г. Позитивную динамику показали также обрабатывающая промышленность (выросшая в III квартале на 6,8%) и строительный сектор.

Ранее по теме: Bloomberg ожидает рецессию в России до III квартала следующего года

Премьер также обратил внимание на продолжение замедления инфляции, которая на 14 ноября составила 12,4% в годовом выражении, что меньше показателей ряда европейских стран. Уровень безработицы по-прежнему остается на очень низком значении в 4%, добавил Мишустин.

Ранее Банк России в своем обновленном прогнозе оценил спад ВВП в 3-3,5% по итогам 2022 г. По прогнозу Минэка, ВВП в этом году снизится на 2,9%, в 2023 г. – на 0,8%, в 2024-2025 гг. экономика будет расти по 2,6% в год. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин отмечал, что спад составит 2,9-3,3%, а прогноз Минэка на следующий год называл «вполне реалистичным». Минэк ранее прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%.

В октябре Всемирный банк улучшил оценку падения российской экономики в 2022 г. с 8,9 до 4,5% и до 3,6% – в 2023 г. В 2024 г. экономика может уже вернуться к росту, считает ВБ. В Минэке этот прогноз сочли излишне консервативным и не учитывающим планируемые и проводимые решения правительства по поддержке экономики.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Россия оказалась на 45-м месте в мире по показателю годовой инфляции

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных