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Экономика

Bloomberg ожидает рецессию в России до III квартала следующего года

Ведомости

Российская экономика продолжит падение до III квартала 2023 г., прогнозируют аналитики Bloomberg.

По оценке Bloomberg Economics, по итогам текущего года ВВП России сократится на 3,5% и на 2% – по итогам следующего. Аналитики считают, что основными факторами падения станет сокращение энергетического сектора и обрабатывающей промышленности на фоне ужесточения санкций, а также исчерпание Россией инструментов для стимулирования внутреннего спроса. 

Экономика может не расти до III квартала 2023 г., отметили опрошенные агентством эксперты, при этом «кульминация» рецессии наступит не в этом году, как ожидалось ранее, а в первые три месяца следующего, падение может составить до 8%.

Вчера, 16 ноября, Росстат оценил падение ВВП России в III квартале в 4% после сокращения на 4,1% в апреле — июне. Ранее Минэкономразвития оценивало снижение показателя за III квартал в 4,4%. Как писали «Ведомости», падение фиксируется в оптовом товарообороте (на 22,6%), водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов (на 10,4%), розничном товарообороте (на 9,1%), грузообороте (на 5,5%), в сфере обрабатывающих производств (на 2,0%). Рост продемонстрировали сельское хозяйство (на 6,2%) и строительство (на 6,7%).

Ранее по теме: Росстат предварительно оценил падение ВВП в III квартале в 4%

Банк России в своем обновленном прогнозе оценил спад ВВП в 3,0—3,5% по итогам года. По прогнозу Минэка, ВВП в этом году снизится на 2,9%, в 2023 г. – на 0,8%, в 2024-2025 гг. экономика будет расти по 2,6% в год.

В октябре Всемирный банк улучшил оценку падения российской экономики в 2022 г. с 8,9 до 4,5%. и 3,6% – в 2023 г. Среди наиболее значимых негативных факторов, влияющих на российскую экономику, они выделили санкции, исход зарубежных компаний, неопределенность перспектив и падение реальных доходов населения, размывающее потребительский спрос. В 2024 г. экономика может уже вернуться к росту, считает ВБ. В Минэке этот прогноз сочли излишне консервативным и не учитывающим планируемые и проводимые решения правительства по поддержке экономики.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в конце октября отмечал, что российская экономика в поквартальном исчислении перейдет к росту в конце этого года. По его словам, сейчас в экономике идет активная перенастройка внешнеэкономических связей и структурная адаптация, этот процесс, судя по статистике, идет быстрее, чем предполагалось ранее.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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