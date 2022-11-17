Bloomberg ожидает рецессию в России до III квартала следующего года

В октябре Всемирный банк улучшил оценку падения российской экономики в 2022 г. с 8,9 до 4,5%. и 3,6% – в 2023 г. Среди наиболее значимых негативных факторов, влияющих на российскую экономику, они выделили санкции, исход зарубежных компаний, неопределенность перспектив и падение реальных доходов населения, размывающее потребительский спрос. В 2024 г. экономика может уже вернуться к росту, считает ВБ. В Минэке этот прогноз сочли излишне консервативным и не учитывающим планируемые и проводимые решения правительства по поддержке экономики.