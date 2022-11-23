Мишустин призвал быть готовыми к изменениям на рынке труда
Россия должна быть готова к изменениям на рынке труда из-за структурной перестройки экономики, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
«Нам нужно быть готовыми к возможным изменениям на рынке труда, которые связаны с такой структурной перестройкой экономики. По многим направлениям сейчас наблюдается дефицит кадров, надо принять конкретные решения по его преодолению и по обеспечению гибкости рынка», — цитирует Мишустина пресс-служба правительства.
Глава кабмина напомнил, что уровень безработицы остается на «крайне низких значениях» — в сентябре он был менее 4%. Мишустин отметил, что таких показателей удалось добиться благодаря принятым по поручениям президента Владимира Путина в том числе и профилактическим мерам по поддержке занятости.
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщила, что в России снизился уровень регистрируемой безработицы. Говоря о данных в октябре, она отметила, что численность зарегистрированных безработных снизилась на 25 000 и составила 621 400 человек.
В октябре председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в России необходимо провести структурную перестройку экономики. Она призвала «трезво, с открытыми глазами смотреть на ситуацию», а также быть готовыми к любому развитию ситуации.
В мае глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил мнение, что российская экономика будет перестраиваться полтора-два года: в это время ВВП будет снижаться, а затем перейдет к росту. Кудрин пояснил, что масштаб изменений пока только проявляется по мере вступления в силу санкций, с учетом которых экономика России будет перестраиваться следующие полтора-два года.
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