В России снизился уровень регистрируемой безработицы

В середине сентября президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам сообщил, что в стране растет число людей с риском увольнения с работы, несмотря на стабильную ситуацию на российском рынке труда. Он также отметил, что около 234 000 человек сейчас находятся в простое, вынужденных отпусках или работают неполный рабочий день, что почти вдвое больше, чем в начале года.