В России снизился уровень регистрируемой безработицы
За две недели число зарегистрированных безработных в России уменьшилось на 25 000 до 621 400, об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.
«Мы продолжаем внимательно отслеживать текущую ситуацию на рынке труда. По данным оперативного мониторинга, численность зарегистрированных безработных снизилась на 25 000 и составила 621 400 человек. Уровень регистрируемой безработицы уменьшился (с 0,9%. — "Ведомости") до 0,8%», — сказала она (цит. по ТАСС).
Согласно данным аппарата Голиковой, с 19 сентября по 3 октября число граждан, находящихся в простое, составило 89 800 человек, сократившись на 4600. Почти на столько же (на 4200) уменьшилось количество сотрудников, работающих неполный рабочий день или неделю, и составило 114 900 человек.
В середине сентября президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам сообщил, что в стране растет число людей с риском увольнения с работы, несмотря на стабильную ситуацию на российском рынке труда. Он также отметил, что около 234 000 человек сейчас находятся в простое, вынужденных отпусках или работают неполный рабочий день, что почти вдвое больше, чем в начале года.
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