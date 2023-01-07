Минэнерго Турции: запасы газа в Черном море покрывают 33-летний спрос населения

Газовое месторождение «Сакарья» было обнаружено Турцией в 2020 г., первоначально его запасы оценили 540 млрд куб. м. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда назвал открытое месторождение крупнейшим в стране, разработка нового месторождения обеспечит энергетическую безопасность страны и создаст новые рабочие места, говорил он. В конце декабря Эрдоган заявил, что объемы этого месторождения составляют 652 млрд куб. м. Общие же обнаруженные Турцией запасы газа в Черном море достигли в общей сложности порядка 710 млрд куб. м, добавил он.