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Экономика

Минэнерго Турции: запасы газа в Черном море покрывают 33-летний спрос населения

Ведомости

Обнаруженные Турцией запасы газа в Черном море, оцениваемые в 710 млрд куб. м., способны покрыть спрос населения страны за 33 года, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез, передает Anadolu.

«Сейчас общие запасы (разведенные в Черном море) достигают 710 млрд куб. м. В этом случае мы видим, что можем поставлять газ, потребляемый в жилых домах Турции, с этого месторождения в течение 33 лет», – сказал он.

Турция рассчитывает выйти на максимальный уровень добычи газа за четыре года, что позволит снизить импорт на 30%.

Ранее по теме: Турция обнаружила в Черном море газовое месторождение объемом 58 млрд куб. м

Газовое месторождение «Сакарья» было обнаружено Турцией в 2020 г., первоначально его запасы оценили 540 млрд куб. м. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда  назвал открытое месторождение крупнейшим в стране, разработка нового месторождения обеспечит энергетическую безопасность страны и создаст новые рабочие места, говорил он. В конце декабря Эрдоган заявил, что объемы этого месторождения составляют 652 млрд куб. м. Общие же обнаруженные Турцией запасы газа в Черном море достигли в общей сложности порядка 710 млрд куб. м, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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