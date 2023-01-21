Абрамченко: Россия заложила 23 млрд рублей на поддержку АПК в новых регионах

«И меры поддержки в бюджете мы заложили. На 2023 г. – больше 10 млрд руб. на четыре территории и на 2024 г. – больше 13 млрд руб. Полностью интегрировать новые территории в нашу нормативную базу, в правовое поле планируем уже в 2025 г.», – сказала Абрамченко, добавив, что пока будут работать программы поддержки социально-экономического развития новых регионов с финансированием из федерального бюджета.