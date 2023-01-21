Абрамченко: Россия заложила 23 млрд рублей на поддержку АПК в новых регионах
В российском бюджете на текущий год заложено более 10 млрд руб. на поддержку аграрно-промышленного комплекса (АПК) в новых субъектах, еще более 13 млрд выделят на эти цели в 2024 г., сообщила в интервью «РИА Новости» вице-премьер Виктория Абрамченко.
Как уточнила вице-премьер, пока сложно говорить о том, сколько сельхозпроизводителей, на которых в основном распространяются все меры господдержки, работает на присоединенных к РФ территориях. В текущем году правительство будет собирать статистику по «сельхозземлям, юридическим лицам, предпринимателям, фермерским хозяйствам».
«И меры поддержки в бюджете мы заложили. На 2023 г. – больше 10 млрд руб. на четыре территории и на 2024 г. – больше 13 млрд руб. Полностью интегрировать новые территории в нашу нормативную базу, в правовое поле планируем уже в 2025 г.», – сказала Абрамченко, добавив, что пока будут работать программы поддержки социально-экономического развития новых регионов с финансированием из федерального бюджета.
В прошлом году Россия поставила на новые территории тысячи контейнеров и мусоровозы, сейчас отрабатываются вопросы сортировки отходов, рассказала вице-премьер. По словам Абрамченко, в этом году власти должны разработать и утвердить территориальные схемы обращения с отходами для новых субъектов по аналогии с другими регионами.
В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца I квартала 2023 г. подготовить программу социально-экономического развития четырех новых регионов. Он также заявил, что в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях появится и программа материнского капитала. Новые субъекты должны выйти на общероссийский уровень жизни к 2030 г., отметил Путин.
Кроме того, в ноябре председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подписал перечень поручений по итогам заседания программной комиссии партии, несколько из которых касались новых территорий. В частности, премьер-министру Михаилу Мишустину Медведев предложил рассмотреть возможность объединить реализацию и финансирование всех мероприятий федеральных ведомств, направленных на развитие новых субъектов, в отдельную госпрограмму.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России. Жители поддержали вхождение регионов в состав РФ большинством голосов.
30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. С 19 октября в четырех регионах введено военное положение.