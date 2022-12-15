Что сказал Путин об экономике и помощи Донбассу. Главное

Президент России Владимир Путин провел 15 декабря заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Он подвел экономические итоги 2022 г. и поставил задачи правительству на 2023 г. Снижение ВВП страны по итогам года составит около 2,5%, заявил президент. За январь - ноябрь федеральный бюджет исполнен с профицитом в 560 млрд руб. В 2023 г. бюджет России будет исполнен с небольшим дефицитом — около 2% ВВП, прогнозирует Путин. Он подчеркнул, что это станет одним из лучших показателей в G20, а рубль с начала 2022 г. стал одной из самых сильных валют мира.