Что сказал Путин об экономике и помощи Донбассу. Главное

Что сказал Путин об экономике и помощи Донбассу. ГлавноеЛьготная ипотека, материнский капитал и другие меры соцподдержки распространятся на новые регионы
Президент России Владимир Путин провел 15 декабря заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Он подвел экономические итоги 2022 г. и поставил задачи правительству на 2023 г. Снижение ВВП страны по итогам года составит около 2,5%, заявил президент. За январь - ноябрь федеральный бюджет исполнен с профицитом в 560 млрд руб. В 2023 г. бюджет России будет исполнен с небольшим дефицитом — около 2% ВВП, прогнозирует Путин. Он подчеркнул, что это станет одним из лучших показателей в G20, а рубль с начала 2022 г. стал одной из самых сильных валют мира.
Задачи для экономики
В числе ключевых задач в экономике на 2023 г. глава государства назвал вывод взаимодействия с ключевыми партнерами на новый уровень. «Для этого будем устранять ограничения в логистике и финансах. Наша внешняя торговля переключается на динамичные регионы и рынки, на динамично развивающиеся страны», – заявил он. Поставки российских энергоресурсов будут переориентированы на рынки дружественных стран – в Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке.
По словам президента, за девять месяцев 2022 г. экспорт нефти государствам-партнерам вырос почти на 25%. Один из ключевых растущих потребителей российского газа – Турция, газовая инфраструктура которой обладает «серьезным потенциалом». Создать электронную площадку по торговле российскими энергоресурсами для Запада в этой стране можно уже в ближайшие три месяца, сказал Путин.
Еще одна приоритетная задача – достижение технологического суверенитета. Президент заявил, что в «ближайшее время» будут расширены совместные [с дружественными странами] проекты в энергетике, сельском хозяйстве. По его словам, возникшие проблемы с комплектующими, дефицит технологических решений, нарушенная привычная логистика «открывают новые возможности, являются стимулом к построению экономики, обладающей полным, а не частичным технологическим производственным, кадровым, научным суверенитетом». «Важно не просто заместить какие-то товарные позиции, нужно добиваться лидерства по ключевым жизненно важным направлениям, таким как искусственный интеллект, вычисление и передача данных, новые промышленные технологии», – сообщил Путин.
Он отметил роль России на мировом аграрном рынке, страна стала одним из крупнейших поставщиков на глобальный рынок зерна, растительных масел и удобрений. Приоритетом для государства остается обеспечение внутренних потребностей и добросовестное исполнение обязательств по внешним контрактам. Путин также заметил, что Россия продолжает помогать беднейшим странам с продовольствием.
Задача 2023 г. – обеспечить опережающий рост обрабатывающей промышленности, «в сжатые сроки» нарастить мощности и создать новые производственные линии.
Фискальная и административная нагрузка для резидентов промышленных кластеров должна быть снижена, заявил президент. Им также нужно обеспечить низкий уровень страховых взносов и льготы по налогу на прибыль, а спрос на их инновационную продукцию, которая только выходит на рынок, будет поддержан за счет долгосрочных заказов и субсидий от государства.
Российская финансовая система должна обеспечить потребности, которые ранее покрывались западными источниками финансирования, уверен Путин. «Россия должна обеспечить приток долгосрочных инвестиций и акционерный капитал, вложения в инфраструктуру и высокотехнологичный бизнес. <...> По всем этим направлениям в следующем году необходимо добиться ощутимого, заметного прогресса», – поставил задачу глава государства.
Он обозначил необходимость развития инфраструктуры внутри страны: надо привести в порядок региональные трассы, строительство жилья и улучшение жилищных условий граждан.
По словам Путина, в течение 10 лет планируется привлечь в сферу ЖКХ не менее 4,5 трлн руб., в том числе со стороны государства на программу предусмотрено 30 млрд в 2023 г. и 100 млрд в 2024 г. Этого не хватит, чтобы кардинально изменить ситуацию в системе ЖКХ, поэтому Путин призвал правительство совместно с регионами в приоритетном порядке направлять средства инфраструктурно-бюджетных кредитов на решение задач в сфере ЖКХ.
Льготы для новых регионов
Значительную часть выступления президент посвятил мерам социальной поддержки. Одна из ключевых задач – снижение бедности и неравенства, рост реальных доходов граждан, сокращение разрыва в потенциале регионов, защита материнства и детства, поддержка семей. Путин рассказал, что доходы людей с минимальными заработками в России в 2022 г. увеличились на 27,8%, в целом в III квартале уровень бедности снизился до 10,5%.
«Конечно, это небольшое движение, но движение в правильном направлении», – сказал он. Важно и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда темпами выше инфляции и средних темпов роста зарплат, заявил Путин. «Среди тех, кто трудится, не должно быть бедных людей, которые едва сводят концы с концами. Именно работа должна обеспечивать человеку достойный доход», – отметил он. По его словам, ключ к повышению доходов – высокий экономический рост и новые хорошо оплачиваемые рабочие места.
С 1 января 2023 г. будет трансформирована система поддержки материнства и детства. По словам Путина, единые ежемесячные пособия будут выплачиваться нуждающимся семьям с детьми от рождения и до 17 лет. Пособие будет назначаться по одному заявлению от родителей или беременной женщины, сразу на всех детей в семье. При этом размер пособия беременным будет увеличен. Выплата составит от половины до одного прожиточного минимума.
Путин заявил, что льготная ипотека России будет «сворачиваться», но необходимо делать это плавно. Для начала ее решено продлить до 1 июля 2024 г., с увеличением ставки до 8%. Сейчас этот показатель составляет 7%. Основным инструментом станет семейная ипотека – в 2023 г. ее под 6% распространят на семьи, в которых есть двое детей, рожденных начиная с 2018 г.
В новых регионах России – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях – появится и программа материнского капитала, анонсировал президент. Для нового строительства льготная ставка составит 2%. В целом новые субъекты должны выйти на общероссийский уровень жизни к 2030 г., отметил Путин. Он поручил правительству до конца I квартала 2023 г. подготовить программу социально-экономического развития этих регионов.