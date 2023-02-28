Moody's ожидает спада российской экономики на 3%

Опрошенные РБК эксперты указывают, в свою очередь, на то, что пока положение дел в экономике не требует каких-либо «неортодоксальных» мер, а правительство РФ вело и ведет себя довольно «ортодоксально». Как отметил главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах, власти продолжают занимать деньги, пользуясь низким уровнем госдолга, консервативно тратить ФНБ и поддерживать доходы бюджета, корректируя в частности уровни налога на добычу полезных ископаемых. Директор по инвестициям «Локо-инвеста» Дмитрий Полевой при этом обратил внимание на то, что в своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин подчеркнул приверженность стандартным рыночным мерам.