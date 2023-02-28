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Экономика

Moody's ожидает спада российской экономики на 3%

Ведомости

Падение ВВП России по итогам 2023 г. составит 3%, говорится в среднесрочном прогнозе рейтингового агентства Moody's, передает РБК со ссылкой на опубликованный прогноз.

Аналитики агентства отметили, что их первоначальный прогноз падения ВВП России в 2022 г. на 7% не оправдался. При этом санкции в отношении российского экспорта и разрыв экономических связей с Западом приведут к «углублению рецессии» в РФ, ослаблению потенциала роста российской экономики и ослаблению рубля. При этом в 2024 г. ВВП уже может вернуться к росту, увеличившись на 1%.

Сокращение нефтедобычи, ожидает агентство, может превысить анонсированные ранее 500 000 б/с при сохранении потолка цен на нефть и нефтепродукты, что приведет к еще большему снижению ВВП. Дефицит федерального бюджета аналитики прогнозируют на уровне 3,5% ВВП, а прогноз российских властей в 2% ВВП назвали основанным на «оптимистических макроэкономических допущениях».

Ситуация в экономике может вынудить власти страны прибегать к «неортодоксальной» [финансовой] политике, считают аналитики. В частности, речь идет о «монетарном финансировании» бюджета, полагают они. Moody's прогнозирует, что большую часть дефицита бюджета намерено компенсировать за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). При ценах на Urals в $50 за барр. ликвидная часть ФНБ будет исчерпана к 2027 г., допускают аналитики. В более долгосрочной перспективе российский бюджет все более будет зависеть от банковского сектора, отметили аналитики.

Опрошенные РБК эксперты указывают, в свою очередь, на то, что пока положение дел в экономике не требует каких-либо «неортодоксальных» мер, а правительство РФ вело и ведет себя довольно «ортодоксально». Как отметил главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах, власти продолжают занимать деньги, пользуясь низким уровнем госдолга, консервативно тратить ФНБ и поддерживать доходы бюджета, корректируя в частности уровни налога на добычу полезных ископаемых. Директор по инвестициям «Локо-инвеста» Дмитрий Полевой при этом обратил внимание на то, что в своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин подчеркнул приверженность стандартным рыночным мерам.

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Согласно действующему прогнозу Минэка, в 2023 г. экономика России снизится на 0,8%, а в 2024 г. – вырастет на 2,6%. Инфляция по итогам этого года ожидается на уровне 5,5%, а ее возвращения к таргету 4% правительство ждет в 2024 г. Инвестиции в основной капитал сократятся в 2023 г. на 1%, реальные располагаемые доходы – вырастут на 1,6%, следует из прогноза.

10 февраля Банк России обновил среднесрочный макропрогноз, улучшив оценки по экономике в этом году. По оценкам регулятора, динамика ВВП будет в диапазоне от минус 1% до плюс 1% (в прежней версии прогноза ЦБ ждал спада на 1-4%). Вместе с тем оценка на следующий год ухудшена до 0,5–2,5% по сравнению с 1,5–2,5%.

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При этом Международный валютный фонд (МВФ) в январе существенно улучшил прогноз по ВВП России в 2023 г. – вместо спада на 2,3% теперь ожидается рост на 0,3%.

ВВП России в 2022 г. в абсолютном выражении составил 151,5 трлн руб. в текущих ценах, следует из данных Росстата. Спад экономики составил 2,1% – это меньше, чем предполагал прогноз социально-экономического развития России (минус 2,9%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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