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Экономика

Силуанов назвал справедливым разовый взнос бизнеса в бюджет

Ведомости

Единоразовый взнос бизнеса в бюджет является справедливым, речь идет о мизерных суммах, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».

«А чего же несправедливого, если мы видим, что прибыль по сравнению с обычными нормальными уровнями выросла в 2-3 раза. Если брать объемы прироста прибыли и того, сколько мы рассчитываем получить, то это совершенно мизерные суммы», – сказал он в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

Минфин ожидает, что взнос бизнеса в бюджет составит порядка 300 млрд руб., сообщал ранее Силуанов. 

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Правительство обсуждает с крупнейшими компаниями разовый взнос в бюджет более месяца. 8 февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что многие предприятия получили «очень хорошие» финансовые результаты в прошлом году, особенно в первые три квартала. Это не повышение налогов, а так называемый windfall tax (налог на непредвиденную прибыль), подчеркивал первый вице-премьер.

Изначально сбор планировался как добровольный, но в середине февраля Силуанов объявил, что он будет реализован через поправки в налоговое законодательство. 

15 марта в Минфине сообщили, что поступление платежей по сбору ожидается в конце этого года. Сообщалось, что добровольный сбор с бизнеса не затронет нефтегазовый и угольный сектора, малых и средних предпринимателей, а также компании с чистой доналоговой прибылью за 2021-2022 гг. до 1 млрд руб. Статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов уточнил, что банки не попали в список исключений. Министр также сообщал, что ставка может составить 5% от сверхприбыли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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