Дерипаска: Западу придется «идти на поклон к китайцам» из-за кризиса в США
Западным странам придется «идти на поклон к китайцам» на фоне банковского кризиса в США. Об этом заявил российский предприниматель Олег Дерипаска в своем Telegram-канале, назвав неразумной экономическую политику западных государств и обратив внимание на излишне высокие ставки в США и других странах.
«Как говорится, поздняк метаться, только деньгами этот кризис не зальешь. Придется снять штанишки и идти на поклон к китайцам. Придется, как бы ни хотелось, начинать новую страницу, как говорится, уже биполярного мира», – написал он.
По словам Дерипаски, США еще никогда не подходили так близко к банкротству своих госфинансов. «Много голов этой весной полетят в Вашингтоне (и среди них будет и голова этой жабы-террористки — взрывательницы газопроводов). И дорога к миру в 25 году будет открыта», – заключил он.
Дерипаска также отметил, что Китай может «жестко отомстить» США, «подставив ножку американской экономике именно сейчас и начав продавать казначейские бумаги министерства финансов США».
10 марта произошел крах американского банка Silicon Valley Bank, который занимал 16-е место среди крупнейших банков США и специализировался на работе со стартапами. Западные издания отмечали, что крах SVB стал вторым крупнейшим банкротством в истории США после закрытия банка Washington Mutual в 2008 г. 13 марта также прекратил работу Signature Bank из-за «системных рисков».
После этого международное рейтинговое агентство Moody’s снизило прогноз по банковской системе США со стабильного до негативного. Там заявили, что ожидают роста ставки ФРС, и допустили, что к концу 2023 г. экономика США впадет в рецессию, что окажет еще большее давление на банковскую сферу.