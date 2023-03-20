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Экономика

Дерипаска: Западу придется «идти на поклон к китайцам» из-за кризиса в США

Ведомости

Западным странам придется «идти на поклон к китайцам» на фоне банковского кризиса в США. Об этом заявил российский предприниматель Олег Дерипаска в своем Telegram-канале, назвав неразумной экономическую политику западных государств и обратив внимание на излишне высокие ставки в США и других странах.

«Как говорится, поздняк метаться, только деньгами этот кризис не зальешь. Придется снять штанишки и идти на поклон к китайцам. Придется, как бы ни хотелось, начинать новую страницу, как говорится, уже биполярного мира», – написал он.

По словам Дерипаски, США еще никогда не подходили так близко к банкротству своих госфинансов. «Много голов этой весной полетят в Вашингтоне (и среди них будет и голова этой жабы-террористки — взрывательницы газопроводов). И дорога к миру в 25 году будет открыта», – заключил он. 

Дерипаска также отметил, что Китай может «жестко отомстить» США, «подставив ножку американской экономике именно сейчас и начав продавать казначейские бумаги министерства финансов США». 

10 марта произошел крах американского банка Silicon Valley Bank, который занимал 16-е место среди крупнейших банков США и специализировался на работе со стартапами. Западные издания отмечали, что крах SVB стал вторым крупнейшим банкротством в истории США после закрытия банка Washington Mutual в 2008 г. 13 марта также прекратил работу Signature Bank из-за «системных рисков».

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После этого международное рейтинговое агентство Moody’s снизило прогноз по банковской системе США со стабильного до негативного. Там заявили, что ожидают роста ставки ФРС, и допустили, что к концу 2023 г. экономика США впадет в рецессию, что окажет еще большее давление на банковскую сферу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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