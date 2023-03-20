По словам Дерипаски, США еще никогда не подходили так близко к банкротству своих госфинансов. «Много голов этой весной полетят в Вашингтоне (и среди них будет и голова этой жабы-террористки — взрывательницы газопроводов). И дорога к миру в 25 году будет открыта», – заключил он.