Reuters узнал о составленном Анкарой списке запрещенных для транзита в РФ товаров

Турецкие таможенники блокируют грузы для России на спецскладах, если они попали туда из страны, которая ввела санкции против РФ, объясняет собеседник, ссылаясь на данные одного из таможенных брокеров. Блокировка, по его словам, также происходит в случае, если сам груз является запрещенным для поставки в Россию.