Reuters узнал о составленном Анкарой списке запрещенных для транзита в РФ товаров
Правительство Турции распространило среди турецких компаний перечень иностранных товаров, реэкспорт которых в Россию запрещен с 1 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четина Теджделиоглу.
«Любые товары из этого списка заблокированы для России вне зависимости, из какой страны они поступили», – сказал он.
При этом на товары, произведенные в Турции (даже с зарубежными компонентами), эти ограничения не распространяются. Теджделиоглу также добавил, что сложившаяся ситуация подтолкнула российских импортеров к поиску альтернативных поставщиков в Казахстане и других странах.
Минторг Турции от комментариев агентству отказался. Представитель Евросоюза заявил, что Анкара дала Европейской комиссии «устное заверение» в том, что транзит в РФ товаров, попавших под санкции или экспортные ограничения ЕС, США и Великобритании, будет прекращен с 1 марта.
Как подчеркнул Теджделиоглу, такое решение Анкара приняла после «серьезных предупреждений» со стороны западных стран для того, чтобы избежать конфронтации с ЕС, на который приходится половина турецкого экспорта.
15 марта посол РФ в Турции Алексей Ерхов подтвердил, что российские и турецкие компании «с какого-то времени» столкнулись с ужесточением правил транзита грузов в Россию. Торгово-экономические ведомства РФ и Турции работают над этим, говорил он тогда.
9 марта «Коммерсантъ FM» со ссылкой представителей логистических компаний сообщил, что Турция без предупреждения остановила транзит санкционных грузов в Россию. О том, что Турция остановила транзит санкционных грузов, следующих через ее территорию в Россию, также писали «Ведомости». По словам представителя Сообщества топ-менеджеров логистических компаний (СТМЛК), проблемы с оформлением турецких экспортных и транзитных деклараций для грузов, следующих в Россию, начались еще 7 марта.
Турецкие таможенники блокируют грузы для России на спецскладах, если они попали туда из страны, которая ввела санкции против РФ, объясняет собеседник, ссылаясь на данные одного из таможенных брокеров. Блокировка, по его словам, также происходит в случае, если сам груз является запрещенным для поставки в Россию.