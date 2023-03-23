Международные резервы России за неделю выросли на $12,5 млрд

В Кремле назвали заморозку российских активов воровством. В конце октября прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что блокировка активов за рубежом противоречит международному праву. Он отметил, что Россия ограничена в действиях для борьбы с таким решением, однако российские власти не будут «сидеть сложа руки».