Силуанов заявил о задаче увеличить долю в «мировом экономическом пироге»
Трансформация мировой экономики неизбежна, а России необходимо увеличить свою долю в «мировом экономическом пироге», заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).
По его оценке, такая трансформация проходит болезненно для стран, прежде бывших лидерами, и те предпринимают недружественные действия для сохранения статуса-кво.
«Мы проходили это несколько раз и видим, что это неизбежно. Наша самая главная задача – найти место России. Нам важно сделать так, чтобы мы увеличили свою долю в этом мировом экономическом пироге», – сказал он. Трансляция велась на сайте форума.
Российская экономика, по оценке Силуанова, выработала «антитела» за прошедший год к введенным против нее ограничениям.
9 июня президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии у России намерений отгораживаться от мировой экономики и производить все самой. «Мы будем стремиться и, безусловно, останемся значимой частью мировой экономики в целом», – рассказал он на встрече с премьерами стран ЕАЭС.
7 июня Путин отмечал, что ВВП России по итогам 2023 г. вырастет на 1–2% несмотря на замедление глобальной экономики. По прогнозам Всемирного банка, мировая экономика замедлится в 2023 г. до 2,1%. ЦБ ожидает роста экономики на 0,5–2%, хотя еще в феврале он ожидал спада. Силуанов ранее допустил рост ВВП России на 1% по итогам года.