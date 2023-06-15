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Экономика

Силуанов заявил о задаче увеличить долю в «мировом экономическом пироге»

Ведомости

Трансформация мировой экономики неизбежна, а России необходимо увеличить свою долю в «мировом экономическом пироге», заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). 

По его оценке, такая трансформация проходит болезненно для стран, прежде бывших лидерами, и те предпринимают недружественные действия для сохранения статуса-кво.

«Мы проходили это несколько раз и видим, что это неизбежно. Наша самая главная задача – найти место России. Нам важно сделать так, чтобы мы увеличили свою долю в этом мировом экономическом пироге», – сказал он. Трансляция велась на сайте форума.

Российская экономика, по оценке Силуанова, выработала «антитела» за прошедший год к введенным против нее ограничениям.

9 июня президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии у России намерений отгораживаться от мировой экономики и производить все самой. «Мы будем стремиться и, безусловно, останемся значимой частью мировой экономики в целом», – рассказал он на встрече с премьерами стран ЕАЭС.

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7 июня Путин отмечал, что ВВП России по итогам 2023 г. вырастет на 1–2% несмотря на замедление глобальной экономики. По прогнозам Всемирного банка, мировая экономика замедлится в 2023 г. до 2,1%. ЦБ ожидает роста экономики на 0,5–2%, хотя еще в феврале он ожидал спада. Силуанов ранее допустил рост ВВП России на 1% по итогам года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных