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Экономика

Путин заявил об отсутствии у России планов отгораживаться от мировой экономики

Ведомости

У России нет намерений отгораживаться от мировой экономики и производить все самой. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с премьерами стран ЕАЭС, указав при этом на необходимость быть независимыми по критически важным направлениям.

«Мы, безусловно, не собираемся ни от кого отгораживаться – от мировой экономики, особенно от перспективных центров развития мировой экономики. Это не значит, что мы все любой ценой должны производить у себя. Ничего подобного нет в наших планах. Мы будем стремиться и, безусловно, останемся значимой частью мировой экономики в целом», – сказал Путин (цитата по ТАСС).

Но, отметил глава государства, по критически важным направлениям следует быть независимыми, поскольку «самодостаточность – это основа суверенитета».

Путин в начале апреля подчеркивал, что Россия открыта к диалогу со всеми странами и не собирается изолироваться. Глава государства выразил надежду на то, что другие страны-партнеры также будут «придерживаться принципа равноправия и взаимного учета интересов». Президент подчеркнул, что именно эти подходы лежат в основе обновленной концепции внешней политики России. 

В мае Путин в своем обращении на Петербургском международном юридическом форуме отметил, что Россия выступает за выстраивание взаимовыгодного партнерства с другими странами в политической сфере, в области безопасности, в экономике, спорте, культуре и науке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных