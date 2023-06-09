Путин заявил об отсутствии у России планов отгораживаться от мировой экономики
У России нет намерений отгораживаться от мировой экономики и производить все самой. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с премьерами стран ЕАЭС, указав при этом на необходимость быть независимыми по критически важным направлениям.
«Мы, безусловно, не собираемся ни от кого отгораживаться – от мировой экономики, особенно от перспективных центров развития мировой экономики. Это не значит, что мы все любой ценой должны производить у себя. Ничего подобного нет в наших планах. Мы будем стремиться и, безусловно, останемся значимой частью мировой экономики в целом», – сказал Путин (цитата по ТАСС).
Но, отметил глава государства, по критически важным направлениям следует быть независимыми, поскольку «самодостаточность – это основа суверенитета».
Путин в начале апреля подчеркивал, что Россия открыта к диалогу со всеми странами и не собирается изолироваться. Глава государства выразил надежду на то, что другие страны-партнеры также будут «придерживаться принципа равноправия и взаимного учета интересов». Президент подчеркнул, что именно эти подходы лежат в основе обновленной концепции внешней политики России.
В мае Путин в своем обращении на Петербургском международном юридическом форуме отметил, что Россия выступает за выстраивание взаимовыгодного партнерства с другими странами в политической сфере, в области безопасности, в экономике, спорте, культуре и науке.