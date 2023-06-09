Путин заявил об отсутствии у России планов отгораживаться от мировой экономики

«Мы, безусловно, не собираемся ни от кого отгораживаться – от мировой экономики, особенно от перспективных центров развития мировой экономики. Это не значит, что мы все любой ценой должны производить у себя. Ничего подобного нет в наших планах. Мы будем стремиться и, безусловно, останемся значимой частью мировой экономики в целом», – сказал Путин (цитата по ТАСС).