Путин: Россия должна стать «экономикой высоких заработных плат»

Ранее «Ведомости» писали, что доходы 10% наименее обеспеченных россиян в 2022 г., по данным Росстата, росли в шесть раз быстрее доходов 10% наиболее обеспеченных. Среднедушевые денежные доходы первой группы выросли на 1,8% в реальном выражении (скорректированы на инфляцию) – до 10 535 руб., последней – на 0,3% до 165 695 руб.