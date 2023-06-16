Путин: Россия должна стать «экономикой высоких заработных плат»
Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат, заявил президент страны Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
«Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат. С новыми требованиями к системе профессионального образования, с повышением производительности труда, в том числе на основе автоматизации и новых систем управления, с качественными современными рабочими местами и условиями труда», – сказал президент.
Путин добавил, что мнение о снижении глобальной конкурентоспособности страны за счет высокой стоимости трудовых ресурсов уже неактуально. «Очевидно, что такой взгляд имел под собой определенные основания, но он устаревает. Или можно сказать – устарел», – отметил президент.
В начале апреля российский президент спрогнозировал рост зарплат в 2023 г., – тогда он заявил об их повышении на 3-5%, а реальные располагаемые доходы – на 2–3%. Он назвал рост доходов населения «задачей номер один» для государства.
Ранее «Ведомости» писали, что доходы 10% наименее обеспеченных россиян в 2022 г., по данным Росстата, росли в шесть раз быстрее доходов 10% наиболее обеспеченных. Среднедушевые денежные доходы первой группы выросли на 1,8% в реальном выражении (скорректированы на инфляцию) – до 10 535 руб., последней – на 0,3% до 165 695 руб.