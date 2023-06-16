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Экономика

Путин: Россия должна стать «экономикой высоких заработных плат»

Ведомости

Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат, заявил президент страны Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

«Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат. С новыми требованиями к системе профессионального образования, с повышением производительности труда, в том числе на основе автоматизации и новых систем управления, с качественными современными рабочими местами и условиями труда», – сказал президент.

Путин добавил, что мнение о снижении глобальной конкурентоспособности страны за счет высокой стоимости трудовых ресурсов уже неактуально. «Очевидно, что такой взгляд имел под собой определенные основания, но он устаревает. Или можно сказать – устарел», – отметил президент.

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В начале апреля российский президент спрогнозировал рост зарплат в 2023 г., – тогда он заявил об их повышении на 3-5%, а реальные располагаемые доходы – на 2–3%. Он назвал рост доходов населения «задачей номер один» для государства.

Ранее «Ведомости» писали, что доходы 10% наименее обеспеченных россиян в 2022 г., по данным Росстата, росли в шесть раз быстрее доходов 10% наиболее обеспеченных. Среднедушевые денежные доходы первой группы выросли на 1,8% в реальном выражении (скорректированы на инфляцию) – до 10 535 руб., последней – на 0,3% до 165 695 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных