Россия может создать систему обмена информацией для борьбы с отмыванием доходов
Правительство анонсировало создание международной системы обмена информацией (СОИ) для противодействия легализации незаконно полученных доходов, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Система будет работать со странами Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, а также Латинской Америки. Согласно распоряжению, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, на финансирование СОИ в 2023 г. будет выделено 8,5 млн руб.
Работать система начнет в 2023–2026 гг. и будет создана на основе отечественных технологий, уточняется на сайте кабмина. «Она будет включать в себя закрытые каналы коммуникаций с дружественными России государствами. Координатором работ по созданию системы станет Росфинмониторинг», – заключили в представительстве.
11 июля Госдума приняла базовый закон о внедрении цифрового рубля. Согласно ему, за Банком России закрепляется статус оператора платформы цифрового рубля, также регулятор будет отвечать за сохранность цифровых рублей, организацию и обеспечение функционирования платформы.
В мае представитель Росфинмониторинга рассказал «Ведомостям», что нарушения антиотмывочного законодательства при обращении цифрового рубля будет отслеживать ЦБ. При этом изначально планировалось возложить функцию противодействия отмыванию доходов на банки.