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Экономика

Россия может создать систему обмена информацией для борьбы с отмыванием доходов

Ведомости

Правительство анонсировало создание международной системы обмена информацией (СОИ) для противодействия легализации незаконно полученных доходов, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Система будет работать со странами Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, а также Латинской Америки. Согласно распоряжению, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, на финансирование СОИ в 2023 г. будет выделено 8,5 млн руб. 

Работать система начнет в 2023–2026 гг. и будет создана на основе отечественных технологий, уточняется на сайте кабмина. «Она будет включать в себя закрытые каналы коммуникаций с дружественными России государствами. Координатором работ по созданию системы станет Росфинмониторинг», – заключили в представительстве.

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11 июля Госдума приняла базовый закон о внедрении цифрового рубля. Согласно ему, за Банком России закрепляется статус оператора платформы цифрового рубля, также регулятор будет отвечать за сохранность цифровых рублей, организацию и обеспечение функционирования платформы.

В мае представитель Росфинмониторинга рассказал «Ведомостям», что нарушения антиотмывочного законодательства при обращении цифрового рубля будет отслеживать ЦБ. При этом изначально планировалось возложить функцию противодействия отмыванию доходов на банки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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