Россия может создать систему обмена информацией для борьбы с отмыванием доходов

Работать система начнет в 2023–2026 гг. и будет создана на основе отечественных технологий, уточняется на сайте кабмина. «Она будет включать в себя закрытые каналы коммуникаций с дружественными России государствами. Координатором работ по созданию системы станет Росфинмониторинг», – заключили в представительстве.