Силуанов объяснил необходимость сокращения расходов бюджета на 10%

18 июля Силуанов пояснил, что под фронтальным сокращением подразумевается «равномерное снижение расходов по всем министерствам и ведомствам». Он также заверил, что сокращение расходов бюджета не приведет к сокращению расходов на социальные выплаты и оборону. «Эти статьи расходов бюджета отнесены к защищенным», – сказал он. По его словам, в случае фронтального сокращения расходы на выполнение обязательств перед гражданами не только не сокращаются, но и возрастают.