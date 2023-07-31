Силуанов объяснил необходимость сокращения расходов бюджета на 10%
Необходимость «фронтального сокращения» расходов бюджета 2024 г. по незащищенным статьям вызвана «финансово емкими задачами», которые необходимо реализовать в следующем году. Об этом в интервью ТАСС рассказал министр финансов Антон Силуанов.
«В следующем году стоят более финансово емкие задачи, их надо обеспечить ресурсами. Поэтому 10% — это не сокращение, а перераспределение, приоритизация расходов на новые цели. Каждый год этим занимаемся», – сказал он.
Всего на 2024 г. запланированы расходы бюджета в размере около 29 трлн руб. По словам Силуанова, перераспределению подлежат только 10% от 4,5 трлн руб., то есть перераспределены будут 450 млрд руб. Остальные же средства относятся к «защищенным» расходам – зарплаты, пенсии, расходы на оборону и трансферты в регионы.
Силуанов добавил, что расходы будут сокращены на реализацию тех проектов, которые можно перенести на более позднее время. Министерства и ведомства сами определят, что можно будет оптимизировать, а что – нет.
В конце июня Минфин представил инициативу по «фронтальному сокращению» государственных расходов в бюджете 2024 г., писали «Ведомости». По данным источников, Силуанов на заседании правкомиссии по бюджетным проектировкам предложил ведомствам урезать траты на 10%. 19 июля источник «Ведомостей» сообщил, что в правительстве одобрили предложение Минфина сократить на 10% расходы бюджета 2024 г. по так называемым незащищенным статьям.
18 июля Силуанов пояснил, что под фронтальным сокращением подразумевается «равномерное снижение расходов по всем министерствам и ведомствам». Он также заверил, что сокращение расходов бюджета не приведет к сокращению расходов на социальные выплаты и оборону. «Эти статьи расходов бюджета отнесены к защищенным», – сказал он. По его словам, в случае фронтального сокращения расходы на выполнение обязательств перед гражданами не только не сокращаются, но и возрастают.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сокращение бюджета не отразится на нацпроектах, поскольку их реализация является «абсолютным приоритетом».