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Экономика

Силуанов объяснил необходимость сокращения расходов бюджета на 10%

Ведомости

Необходимость «фронтального сокращения» расходов бюджета 2024 г. по незащищенным статьям вызвана «финансово емкими задачами», которые необходимо реализовать в следующем году. Об этом в интервью ТАСС рассказал министр финансов Антон Силуанов.

«В следующем году стоят более финансово емкие задачи, их надо обеспечить ресурсами. Поэтому 10% — это не сокращение, а перераспределение, приоритизация расходов на новые цели. Каждый год этим занимаемся», – сказал он.

Всего на 2024 г. запланированы расходы бюджета в размере около 29 трлн руб. По словам Силуанова, перераспределению подлежат только 10% от 4,5 трлн руб., то есть перераспределены будут 450 млрд руб. Остальные же средства относятся к «защищенным» расходам – зарплаты, пенсии, расходы на оборону и трансферты в регионы.

Силуанов добавил, что расходы будут сокращены на реализацию тех проектов, которые можно перенести на более позднее время. Министерства и ведомства сами определят, что можно будет оптимизировать, а что – нет.

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В конце июня Минфин представил инициативу по «фронтальному сокращению» государственных расходов в бюджете 2024 г., писали «Ведомости». По данным источников, Силуанов на заседании правкомиссии по бюджетным проектировкам предложил ведомствам урезать траты на 10%. 19 июля источник «Ведомостей» сообщил, что в правительстве одобрили предложение Минфина сократить на 10% расходы бюджета 2024 г. по так называемым незащищенным статьям.

18 июля Силуанов пояснил, что под фронтальным сокращением подразумевается «равномерное снижение расходов по всем министерствам и ведомствам». Он также заверил, что сокращение расходов бюджета не приведет к сокращению расходов на социальные выплаты и оборону. «Эти статьи расходов бюджета отнесены к защищенным», – сказал он. По его словам, в случае фронтального сокращения расходы на выполнение обязательств перед гражданами не только не сокращаются, но и возрастают.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сокращение бюджета не отразится на нацпроектах, поскольку их реализация является «абсолютным приоритетом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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