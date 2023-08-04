Мишустин поручил проработать развитие программы льготных автокредитов
Председатель правительства Михаил Мишустин поручил проработать развитие программы льготного автокредитования, об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Поручение дано Минпромторгу, Минэкономразвития и Минфину по итогам встречи Мишустина с членами Совета Федерации. Ведомствам необходимо проработать предложения сенаторов по льготному автокредитованию до 1 октября. Помимо этого им необходимо проработать вопрос о распространении требований к локализации производства автомобилей, которые арендуются для государственных и муниципальных нужд.
Встреча Мишустина с членами Совета палаты Совфеда состоялась 4 июля. Спикер Валентина Матвиенко отметила, что в России уделяется большое внимание поддержке отечественного автопрома, но работа в этом направлении еще не завершена. Она попросила поддержать законопроект о требованиях к локализации автомобилей, используемых в качестве такси и каршеринга. Также она предложила дополнить требования о локализации для участия в программе льготного автокредитования.
В 2022 г. Минпромторг анонсировал продление программы льготного автокредитования. В марте ведомство сообщило, что программа продолжит действовать для граждан, которые наиболее остро нуждаются в поддержке. Весной комитет Совфеда по экономической политике предложил правительству рассмотреть вопрос увеличения объемов финансирования программы льготного автокредитования в 2023 г. до 20 млрд руб.