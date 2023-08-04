Газета
Экономика

Мишустин поручил проработать развитие программы льготных автокредитов

Ведомости

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил проработать развитие программы льготного автокредитования, об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Поручение дано Минпромторгу, Минэкономразвития и Минфину по итогам встречи Мишустина с членами Совета Федерации. Ведомствам необходимо проработать предложения сенаторов по льготному автокредитованию до 1 октября. Помимо этого им необходимо проработать вопрос о распространении требований к локализации производства автомобилей, которые арендуются для государственных и муниципальных нужд.

Ранее по теме: Владимир Путин предложил всем чиновникам пересесть с иномарок на отечественные автомобили

Встреча Мишустина с членами Совета палаты Совфеда состоялась 4 июля. Спикер Валентина Матвиенко отметила, что в России уделяется большое внимание поддержке отечественного автопрома, но работа в этом направлении еще не завершена. Она попросила поддержать законопроект о требованиях к локализации автомобилей, используемых в качестве такси и каршеринга. Также она предложила дополнить требования о локализации для участия в программе льготного автокредитования.

В 2022 г. Минпромторг анонсировал продление программы льготного автокредитования. В марте ведомство сообщило, что программа продолжит действовать для граждан, которые наиболее остро нуждаются в поддержке. Весной комитет Совфеда по экономической политике предложил правительству рассмотреть вопрос увеличения объемов финансирования программы льготного автокредитования в 2023 г. до 20 млрд руб.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных