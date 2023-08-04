Мишустин поручил проработать развитие программы льготных автокредитов

Встреча Мишустина с членами Совета палаты Совфеда состоялась 4 июля. Спикер Валентина Матвиенко отметила, что в России уделяется большое внимание поддержке отечественного автопрома, но работа в этом направлении еще не завершена. Она попросила поддержать законопроект о требованиях к локализации автомобилей, используемых в качестве такси и каршеринга. Также она предложила дополнить требования о локализации для участия в программе льготного автокредитования.