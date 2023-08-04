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Экономика

Комитет ОПЕК+ не вынес новых рекомендаций по квотам на добычу нефти

Ведомости

Мониторинговый комитет министров стран ОПЕК+ не вынес новых рекомендаций по изменению квот на добычу нефти. Это следует из сообщения организации по итогам 49-го заседания, которое прошло 4 августа.

«Комитет рассмотрел данные по добыче нефти за май и июнь 2023 г. и отметил общее соответствие участвующих стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, декларации о сотрудничестве. Комитет призвал все страны-участницы достичь полного соответствия и придерживаться компенсационного механизма», – говорится в заявлении объединения.

Комитет выразил признание Саудовской Аравии за добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн барр./сутки в сентябре. Также комитет поблагодарил и Россию за дополнительное сокращение экспорта в сентябре. Следующее заседание комитета назначено на 4 октября.

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Вместе с этим комитет подтвердил приверженность стран-членов соглашению, которое было принято 4 июня и распространяется до конца 2024 г. Тогда по итогам встречи министров стран ОПЕК+ была достигнута договоренность сократить квоту на добычу нефти на 1,6 млн барр./сутки (до 40,46 млн барр./сутки) с января 2024 г.

Накануне вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия продлит сокращение экспорта нефти на сентябрь на 300 000 барр./сутки. В августе Россия должна сократить поставки на 500 000 барр./сутки. В феврале 2023 г. Новак заявил, что Россия добровольно снизит добычу нефти в марте на 500 000 барр./сутки. В апреле он уточнил, что добровольное сокращение добычи нефти продлят до конца 2023 г.

Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн барр./сутки на сентябрь. В результате в сентябре суточная добыча в стране составит примерно 9 млн барр., сообщало Саудовское агентство печати (SPA).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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