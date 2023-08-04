Комитет ОПЕК+ не вынес новых рекомендаций по квотам на добычу нефти
Мониторинговый комитет министров стран ОПЕК+ не вынес новых рекомендаций по изменению квот на добычу нефти. Это следует из сообщения организации по итогам 49-го заседания, которое прошло 4 августа.
«Комитет рассмотрел данные по добыче нефти за май и июнь 2023 г. и отметил общее соответствие участвующих стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, декларации о сотрудничестве. Комитет призвал все страны-участницы достичь полного соответствия и придерживаться компенсационного механизма», – говорится в заявлении объединения.
Комитет выразил признание Саудовской Аравии за добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн барр./сутки в сентябре. Также комитет поблагодарил и Россию за дополнительное сокращение экспорта в сентябре. Следующее заседание комитета назначено на 4 октября.
Вместе с этим комитет подтвердил приверженность стран-членов соглашению, которое было принято 4 июня и распространяется до конца 2024 г. Тогда по итогам встречи министров стран ОПЕК+ была достигнута договоренность сократить квоту на добычу нефти на 1,6 млн барр./сутки (до 40,46 млн барр./сутки) с января 2024 г.
Накануне вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия продлит сокращение экспорта нефти на сентябрь на 300 000 барр./сутки. В августе Россия должна сократить поставки на 500 000 барр./сутки. В феврале 2023 г. Новак заявил, что Россия добровольно снизит добычу нефти в марте на 500 000 барр./сутки. В апреле он уточнил, что добровольное сокращение добычи нефти продлят до конца 2023 г.
Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн барр./сутки на сентябрь. В результате в сентябре суточная добыча в стране составит примерно 9 млн барр., сообщало Саудовское агентство печати (SPA).