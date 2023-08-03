Новак анонсировал сокращение поставок нефти в сентябре на 300 000 баррелей в сутки

В апреле он уточнил, что Россия решила продлить добровольное сокращение добычи нефти до конца 2023 г. В начале мая он подтвердил, что РФ продолжает придерживаться сокращения добычи нефти на 500 000 барр./сутки от уровня февраля 2023 г. 17 мая Новак отметил, что с этого месяца Россия вышла на уровень сокращения добычи нефти в 500 000 барр./сутки.