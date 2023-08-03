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Бизнес

Новак анонсировал сокращение поставок нефти в сентябре на 300 000 баррелей в сутки

Ведомости

Россия продлит сокращение экспорта нефти на сентябрь, сообщил вице-премьер Александр Новак журналистам.

«В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на нефтяные рынки, теперь на 300 000 барр./сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину», – сообщил Новак.

3 июля Новак заявил, что Россия добровольно сократит экспорт нефти на 500 000 барр./сутки в августе. В аппарате вице-премьера поясняли журналистам, что поставки за рубеж сократятся за счет дополнительного снижения добычи в России.

В феврале 2023 г. Новак заявил, что Россия добровольно снизит добычу нефти в марте на 500 000 барр./сутки. Вице-премьер пояснял, что такой шаг будет способствовать «восстановлению рыночных отношений» в условиях санкций, а дальнейшие решения по объемам добычи будут зависеть от «ситуации на рынке».

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В апреле он уточнил, что Россия решила продлить добровольное сокращение добычи нефти до конца 2023 г. В начале мая он подтвердил, что РФ продолжает придерживаться сокращения добычи нефти на 500 000 барр./сутки от уровня февраля 2023 г. 17 мая Новак отметил, что с этого месяца Россия вышла на уровень сокращения добычи нефти в 500 000 барр./сутки.

3 августа Саудовское агентство печати (SPA) сообщило, что Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн барр./сутки на сентябрь. В результате в сентябре суточная добыча в стране составит примерно 9 млн барр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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