Новак анонсировал сокращение поставок нефти в сентябре на 300 000 баррелей в сутки
Россия продлит сокращение экспорта нефти на сентябрь, сообщил вице-премьер Александр Новак журналистам.
«В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на нефтяные рынки, теперь на 300 000 барр./сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину», – сообщил Новак.
3 июля Новак заявил, что Россия добровольно сократит экспорт нефти на 500 000 барр./сутки в августе. В аппарате вице-премьера поясняли журналистам, что поставки за рубеж сократятся за счет дополнительного снижения добычи в России.
В феврале 2023 г. Новак заявил, что Россия добровольно снизит добычу нефти в марте на 500 000 барр./сутки. Вице-премьер пояснял, что такой шаг будет способствовать «восстановлению рыночных отношений» в условиях санкций, а дальнейшие решения по объемам добычи будут зависеть от «ситуации на рынке».
В апреле он уточнил, что Россия решила продлить добровольное сокращение добычи нефти до конца 2023 г. В начале мая он подтвердил, что РФ продолжает придерживаться сокращения добычи нефти на 500 000 барр./сутки от уровня февраля 2023 г. 17 мая Новак отметил, что с этого месяца Россия вышла на уровень сокращения добычи нефти в 500 000 барр./сутки.
3 августа Саудовское агентство печати (SPA) сообщило, что Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн барр./сутки на сентябрь. В результате в сентябре суточная добыча в стране составит примерно 9 млн барр.