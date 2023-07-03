Новак сообщил о добровольном сокращении поставок нефти в августе
Россия добровольно сократит экспорт нефти на 500 000 барр./сутки в августе. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
«В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия добровольно сократит в августе поставки на нефтяные рынки на 500 000 барр./сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину», – сказал он.
В аппарате вице-премьера «Ведомостям» пояснили, что речь идет о дополнительном снижении добычи нефти в августе на 500 000 барр./сутки
В феврале Новак заявил, что Россия добровольно снизит добычу нефти в марте на 500 000 барр./сутки. Вице-премьер пояснил, что такой шаг будет способствовать «восстановлению рыночных отношений» в условиях санкций, а дальнейшие решения по объемам добычи будут зависеть от «ситуации на рынке».
В апреле вице-премьер уточнил, что Россия решила продлить добровольное сокращение нефти до конца 2023 г. В начале мая он подтвердил, что РФ продолжает придерживаться сокращения добычи нефти на 500 000 барр./сутки от уровня февраля 2023 г. 17 мая Новак отметил, что с этого месяца Россия вышла на уровень сокращения добычи нефти в 500 000 барр./сутки
2 мая Bloomberg писал, что, несмотря на заявления Москвы о сокращении добычи нефти, «признаков заметного падения нефтяного экспорта» якобы не наблюдается. Новак на эти сообщения ответил, что журналисты не учитывали «существенное сокращение» трубопроводных поставок в ЕС. По его словам, объем таких поставок упал «более чем на две трети». Его удалось лишь частично компенсировать за счет морского экспорта, добавил вице-премьер.