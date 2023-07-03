Новак сообщил о добровольном сокращении поставок нефти в августе

2 мая Bloomberg писал, что, несмотря на заявления Москвы о сокращении добычи нефти, «признаков заметного падения нефтяного экспорта» якобы не наблюдается. Новак на эти сообщения ответил, что журналисты не учитывали «существенное сокращение» трубопроводных поставок в ЕС. По его словам, объем таких поставок упал «более чем на две трети». Его удалось лишь частично компенсировать за счет морского экспорта, добавил вице-премьер.