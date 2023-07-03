Газета
Бизнес

Новак сообщил о добровольном сокращении поставок нефти в августе

Ведомости

Россия добровольно сократит экспорт нефти на 500 000 барр./сутки в августе. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия добровольно сократит в августе поставки на нефтяные рынки на 500 000 барр./сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину», – сказал он. 

В аппарате вице-премьера «Ведомостям» пояснили, что речь идет о дополнительном снижении добычи нефти в августе на 500 000 барр./сутки

В феврале Новак заявил, что Россия добровольно снизит добычу нефти в марте на 500 000 барр./сутки. Вице-премьер пояснил, что такой шаг будет способствовать «восстановлению рыночных отношений» в условиях санкций, а дальнейшие решения по объемам добычи будут зависеть от «ситуации на рынке».

ОПЕК сократила добычу нефти в мае на 464 000 барр./сутки

Это должно было помочь удержанию нефтяных цен от дальнейшего падения

В апреле вице-премьер уточнил, что Россия решила продлить добровольное сокращение нефти до конца 2023 г. В начале мая он подтвердил, что РФ продолжает придерживаться сокращения добычи нефти на 500 000 барр./сутки от уровня февраля 2023 г. 17 мая Новак отметил, что с этого месяца Россия вышла на уровень сокращения добычи нефти в 500 000 барр./сутки

2 мая Bloomberg писал, что, несмотря на заявления Москвы о сокращении добычи нефти, «признаков заметного падения нефтяного экспорта» якобы не наблюдается. Новак на эти сообщения ответил, что журналисты не учитывали «существенное сокращение» трубопроводных поставок в ЕС. По его словам, объем таких поставок упал «более чем на две трети». Его удалось лишь частично компенсировать за счет морского экспорта, добавил вице-премьер.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных