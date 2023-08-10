Годовая инфляция в США ускорилась до 3,2%

Как отмечает Reuters, годовая инфляция в США ускорилась впервые за 13 месяцев на фоне низкой базы июля прошлого года, когда цены снизились после рекордных за 40 лет темпов роста (пик в 9,1% был в июне 2022 г.). Опрошенные агентством аналитики ожидали роста инфляции на 0,2% в месячном выражении и на 3,3% – в годовом. По оценке Reuters, при сохраняющемся умеренном росте потребительских цен Федеральная резервная система (ФРС) может оставить ставку на следующем заседании без изменений.