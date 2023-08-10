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Экономика

Годовая инфляция в США ускорилась до 3,2%

Ведомости

Индекс потребительских цен (CPI) в США по итогам июля вырос на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило федеральное бюро статистики труда США. В июне и мае годовая инфляция оценивалась в 3% и 4% соответственно.

В месячном выражении цены, как и месяцем ранее, выросли на 0,2%. На 0,2% в июле увеличилась и базовая инфляция (не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, индекс Core CPI), также повторив результаты июня. С января по май этот показатель рос на 0,4-0,5% ежемесячно.

Увеличение CPI, как отмечает статистическое ведомство, по большей части обусловлено удорожанием жилья (0,4% в месячном выражении и 7,7% – в годовом). Цены на продовольствие ускорили месячный рост с 0,1% в июне до 0,2% в июле. Удорожание энергии, наоборот, замедлилось до 0,1% после 0,6% месяцем ранее. Год к году энергия подешевела на 12,5%.

Как отмечает Reuters, годовая инфляция в США ускорилась впервые за 13 месяцев на фоне низкой базы июля прошлого года, когда цены снизились после рекордных за 40 лет темпов роста (пик в 9,1% был в июне 2022 г.). Опрошенные агентством аналитики ожидали роста инфляции на 0,2% в месячном выражении и на 3,3% – в годовом. По оценке Reuters, при сохраняющемся умеренном росте потребительских цен Федеральная резервная система (ФРС) может оставить ставку на следующем заседании без изменений.

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26 июля ФРС США повысила ключевую процентную ставку на 25 б. п. – с 5-5,25% до 5,25-5,5% годовых. По мнению регулятора, последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность росла умеренными темпами. В последние месяцы наблюдался устойчивый рост числа рабочих мест, уровень безработицы оставался низким, а инфляция – высокой.

На заседании 14 июня ФРС сохранила базовую ставку на уровне 5-5,25% годовых. Следующее заседание по ключевой ставке состоится 19-20 сентября.

9 июля министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что в стране сейчас «слишком высокая инфляция». По ее словам, путь к снижению инфляции связан со «здоровым рынком труда». Она добавила, что, согласно имеющимся у минфина данным, США находятся на этом пути. При этом исключать возможность рецессии в стране полностью она не стала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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