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Экономика

«Фортум» перечислит 449 млн рублей налога на сверхприбыль

Ведомости

Общества группы ПАО «Фортум» планируют выплатить 449,429 млн руб. налога на сверхприбыль, сообщается в отчетности компании.

«Фортум» намерен воспользоваться возможностью ранней уплаты, при которой ставка налога снижается с 10% до 5%.

4 августа сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль крупного бизнеса (так называемый windfall tax). Налог взимается с превышения средней арифметической величины прибыли за 2021–2022 гг. над средней арифметической величиной прибыли в 2018–2019 гг. и должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 г. В случае уплаты сбора с 1 октября по 30 ноября 2023 г. ставка уменьшается до 5%.

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Российская «дочка» финской энергетической компании «Фортум» перешла во временное управление Росимуществом после того, как 25 апреля Путин подписал указ о механизме введения временного управления иностранными активами в России. Совет директоров «Фортума» оперативно назначил нового гендиректора. Им стал главный энергетик компании «Башнефть-добыча» (входит в «Роснефть») Вячеслав Кожевников. Fortum не согласилась с решением российских властей. Президент компании Маркус Раурамо рассказал, что корпорация все еще допускает продажу своего бизнеса в России, однако этот процесс оказался осложнен сменой менеджмента. В июня сообщалось, что энергетическая компания «Фортум» намерена сменить название на «Форвард Энерго». В компании объяснили это решение необходимостью урегулировать вопросы в области использования интеллектуальной собственности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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