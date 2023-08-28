«Фортум» перечислит 449 млн рублей налога на сверхприбыль

Российская «дочка» финской энергетической компании «Фортум» перешла во временное управление Росимуществом после того, как 25 апреля Путин подписал указ о механизме введения временного управления иностранными активами в России. Совет директоров «Фортума» оперативно назначил нового гендиректора. Им стал главный энергетик компании «Башнефть-добыча» (входит в «Роснефть») Вячеслав Кожевников. Fortum не согласилась с решением российских властей. Президент компании Маркус Раурамо рассказал, что корпорация все еще допускает продажу своего бизнеса в России, однако этот процесс оказался осложнен сменой менеджмента. В июня сообщалось, что энергетическая компания «Фортум» намерена сменить название на «Форвард Энерго». В компании объяснили это решение необходимостью урегулировать вопросы в области использования интеллектуальной собственности.