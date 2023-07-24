«Фортум» переименуют в «Форвард Энерго»
Энергетическая компания «Фортум» может сменить название на «Форвард Энерго». Об этом сообщили в компании.
На внеочередном общем собрании акционеров планируется утвердить внесение изменений в устав компании.
«Изменение никак не отразится на деятельности компании и связано с отдельными вопросами регулирования в области использования интеллектуальной собственности», – говорится в сообщении «Фортум».
25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о механизме введения временного управления иностранными активами в России, согласно которому временное управление Росимуществом было введено в отношении российской «дочки» энергетической компании «Фортум» (Финляндия). После чего совет директоров «Фортума» принял решение о назначении нового гендиректора, которым стал главный энергетик компании «Башнефть-добыча» (входит в «Роснефть») Вячеслав Кожевников.
Fortum не согласилась с решением российских властей и заявила о намерении принять «необходимые меры для защиты своих прав в рамках соответствующего международного законодательства». Президент компании Маркус Раурамо рассказал, что корпорация все еще допускает продажу своего бизнеса в России, но этот процесс оказался осложнен сменой менеджмента.