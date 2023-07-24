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Бизнес

«Фортум» переименуют в «Форвард Энерго»

Ведомости

Энергетическая компания «Фортум» может сменить название на «Форвард Энерго». Об этом сообщили в компании.

На внеочередном общем собрании акционеров планируется утвердить внесение изменений в устав компании.

«Изменение никак не отразится на деятельности компании и связано с отдельными вопросами регулирования в области использования интеллектуальной собственности», – говорится в сообщении «Фортум».  

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25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о механизме введения временного управления иностранными активами в России, согласно которому временное управление Росимуществом было введено в отношении российской «дочки» энергетической компании «Фортум» (Финляндия). После чего совет директоров «Фортума» принял решение о назначении нового гендиректора, которым стал главный энергетик компании «Башнефть-добыча» (входит в «Роснефть») Вячеслав Кожевников.

Fortum не согласилась с решением российских властей и заявила о намерении принять «необходимые меры для защиты своих прав в рамках соответствующего международного законодательства». Президент компании Маркус Раурамо рассказал, что корпорация все еще допускает продажу своего бизнеса в России, но этот процесс оказался осложнен сменой менеджмента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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