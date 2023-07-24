«Фортум» переименуют в «Форвард Энерго»

Fortum не согласилась с решением российских властей и заявила о намерении принять «необходимые меры для защиты своих прав в рамках соответствующего международного законодательства». Президент компании Маркус Раурамо рассказал, что корпорация все еще допускает продажу своего бизнеса в России, но этот процесс оказался осложнен сменой менеджмента.