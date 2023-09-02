На повышение зарплат бюджетников выделили более 30 млрд рублей

В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что лишь десять регионов страны выполняют целевые показатели по зарплатам бюджетников, «и то не на 100%». Он напомнил, что для регионов допустимо отклонение от целевых показателей на 5%. Те субъекты РФ, которые нуждаются в помощи, должны получить дополнительные финансы, подчеркивал он.