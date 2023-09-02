На повышение зарплат бюджетников выделили более 30 млрд рублей
Правительство России выделило свыше 30 млрд руб. на повышение зарплат бюджетников, распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Как уточняет пресс-служба кабмина, большая часть (25 млрд руб.) из этой суммы будет выделена из резервного фонда правительства, остальные деньги пойдут из федерального бюджета. Более 10,3 млрд руб. будет направлено на повышение зарплаты педагогов, свыше 9 млрд руб. – работников научных учреждений. Еще 3 млрд руб. пойдут на повышение зарплат работников культурных организаций.
На заседании правительства 31 августа Мишустин говорил, что речь идет о сотрудниках федеральных государственных учреждений, которые подпадают под действие майских указов. «Эти решения – еще один шаг, который направлен на системную поддержку наших граждан», – сказал он, анонсировав повышение зарплат.
В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что лишь десять регионов страны выполняют целевые показатели по зарплатам бюджетников, «и то не на 100%». Он напомнил, что для регионов допустимо отклонение от целевых показателей на 5%. Те субъекты РФ, которые нуждаются в помощи, должны получить дополнительные финансы, подчеркивал он.
Как писали «Ведомости» в апреле этого года, только 12 регионов смогли достичь целевых показателей по зарплатам бюджетников из майских указов президента по итогам 2022 г. Это Брянская, Рязанская, Тамбовская, Ленинградская, Волгоградская, Ростовская, Тюменская и Челябинская области, Алтайский край, Ханты-Мансийский автономный округ, а также Чеченская и Чувашская республики.
В подписанных Путиным в мае 2012 г. указах прописаны целевые показатели зарплат для 12 отдельных категорий бюджетников. Согласно им оплата труда учителей в учебных заведениях разного уровня, сотрудников учреждений культуры, соцработников, а также младшего и среднего медперсонала должна достигать уровня средней зарплаты по региону. Вдвое выше этой планки необходимо оплачивать работу врачей, преподавателей вузов и научных кадров.