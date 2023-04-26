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Майские указы по зарплатам бюджетников выполнили только 12 регионов в 2022 году

Минимальный показатель достижения целей зафиксирован в оплате труда соцработников
Ярослава Костенко
Оплата труда учителей в учебных заведениях разного уровня, сотрудников учреждений культуры, соцработников, а также младшего и среднего медперсонала должна достигать уровня средней зарплаты по региону / Илья Наймушин / РИА Новости

Зарплаты бюджетников из майских указов президента по итогам 2022 г. достигли целевых значений по всем категориям работников – педагогам, медикам, сотрудникам социальной сферы и учреждений культуры – только в 12 регионах, подсчитали «Ведомости» на основе данных Росстата. Это Брянская, Рязанская, Тамбовская, Ленинградская, Волгоградская, Ростовская, Тюменская и Челябинская области, Алтайский край, Ханты-Мансийский автономный округ, а также Чеченская и Чувашская республики. Если регион засекретил данные по одному из показателей, но выполнил их по всем остальным, KPI условно считался выполненным (Чечня и ХМАО не раскрыли информацию по зарплатам работников интернатов). Все остальные регионы не выполнили целей хотя бы по одной категории.

В так называемых майских указах (подписаны президентом Владимиром Путиным в мае 2012 г.) прописаны целевые показатели зарплат для 12 отдельных категорий бюджетников. Согласно им оплата труда учителей в учебных заведениях разного уровня, сотрудников учреждений культуры, соцработников, а также младшего и среднего медперсонала должна достигать уровня средней зарплаты по региону. В 2 раза выше этой планки необходимо оплачивать работу врачей, преподавателей вузов и научных кадров. Для педагогов в дошкольных учреждениях необходимо сравнять зарплату со средней в сфере общего образования по региону. Цель по зарплатам – переходящий показатель, который ежегодно должен поддерживаться на заданном уровне. Иными словами, после достижения планки региону нужно повышать оплату труда бюджетников как минимум такими же темпами, какими растет средний уровень доходов его жителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных