Майские указы по зарплатам бюджетников выполнили только 12 регионов в 2022 году

Майские указы по зарплатам бюджетников выполнили только 12 регионов в 2022 годуМинимальный показатель достижения целей зафиксирован в оплате труда соцработников
Зарплаты бюджетников из майских указов президента по итогам 2022 г. достигли целевых значений по всем категориям работников – педагогам, медикам, сотрудникам социальной сферы и учреждений культуры – только в 12 регионах, подсчитали «Ведомости» на основе данных Росстата. Это Брянская, Рязанская, Тамбовская, Ленинградская, Волгоградская, Ростовская, Тюменская и Челябинская области, Алтайский край, Ханты-Мансийский автономный округ, а также Чеченская и Чувашская республики. Если регион засекретил данные по одному из показателей, но выполнил их по всем остальным, KPI условно считался выполненным (Чечня и ХМАО не раскрыли информацию по зарплатам работников интернатов). Все остальные регионы не выполнили целей хотя бы по одной категории.
В так называемых майских указах (подписаны президентом Владимиром Путиным в мае 2012 г.) прописаны целевые показатели зарплат для 12 отдельных категорий бюджетников. Согласно им оплата труда учителей в учебных заведениях разного уровня, сотрудников учреждений культуры, соцработников, а также младшего и среднего медперсонала должна достигать уровня средней зарплаты по региону. В 2 раза выше этой планки необходимо оплачивать работу врачей, преподавателей вузов и научных кадров. Для педагогов в дошкольных учреждениях необходимо сравнять зарплату со средней в сфере общего образования по региону. Цель по зарплатам – переходящий показатель, который ежегодно должен поддерживаться на заданном уровне. Иными словами, после достижения планки региону нужно повышать оплату труда бюджетников как минимум такими же темпами, какими растет средний уровень доходов его жителей.