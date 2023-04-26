Майские указы по зарплатам бюджетников выполнили только 12 регионов в 2022 году

Зарплаты бюджетников из майских указов президента по итогам 2022 г. достигли целевых значений по всем категориям работников – педагогам, медикам, сотрудникам социальной сферы и учреждений культуры – только в 12 регионах, подсчитали «Ведомости» на основе данных Росстата. Это Брянская, Рязанская, Тамбовская, Ленинградская, Волгоградская, Ростовская, Тюменская и Челябинская области, Алтайский край, Ханты-Мансийский автономный округ, а также Чеченская и Чувашская республики. Если регион засекретил данные по одному из показателей, но выполнил их по всем остальным, KPI условно считался выполненным (Чечня и ХМАО не раскрыли информацию по зарплатам работников интернатов). Все остальные регионы не выполнили целей хотя бы по одной категории.