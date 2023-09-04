СМИ узнали о четырехкратном росте активов банков Китая в России
Кредитные организации Китая предоставили миллиарды долларов российским банкам из-за того, что западные компании прекратили операции в России. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на анализ Киевской школы экономики.
По информации газеты, влияние КНР на российский банковский сектор выросло в четыре раза в период с февраля 2022 г. по март 2023 г. В частности, как пишет FT, основными кредиторами стали Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China, China Construction Bank и Agricultural Bank of China, в совокупности они вложили в Россию за этот период около $9,7 млрд против $2,2 млрд.
Уточняется, что эти действия Китая могут быть связаны с усилиями Пекина по укреплению юаня в качестве альтернативной доллару мировой валюты. По итогам 2022 г. товарооборот между Россией и Китаем в юанях достиг рекордного показателя — $185 млрд.
В июне 2023 г. Европейский центробанк призвал банки из стран еврозоны, продолжающие работать в России, как можно скорее покинуть страну. Одним из банков, чье присутствие в России осталось наиболее сильным, является австрийский Райффайзенбанк. По информации FT, за 14 месяцев он увеличил свои активы в России более чем на 40% – с $20,5 млрд до $29,2 млрд.
В конце марта ЕЦБ потребовал от банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) уйти с российского рынка. Тогда же RBI приняла решение продать российский бизнес или вывести его из периметра группы. В сообщении на сайте кредитной организации говорилось, что она ведет консультации «с соответствующими компетентными органами» по вопросам возможных сделок. В мае RBI сообщила о сокращении отношений с белорусскими банками.
В начале июля Reuters со ссылкой на источники писал, что группа все еще не предоставила ЕЦБ план по уходу из России, что делает завершение этой процедуры к сентябрю маловероятной. Собеседники также отметили, что RBI не спешит уходить в надежде на скорое завершение конфликта на Украине. В августе генеральный директор группы Йоханн Штробль сообщил, что банк рассчитывает выделить российские активы до конца года.