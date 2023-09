СМИ узнали о четырехкратном росте активов банков Китая в России

По информации газеты, влияние КНР на российский банковский сектор выросло в четыре раза в период с февраля 2022 г. по март 2023 г. В частности, как пишет FT, основными кредиторами стали Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China, China Construction Bank и Agricultural Bank of China, в совокупности они вложили в Россию за этот период около $9,7 млрд против $2,2 млрд.