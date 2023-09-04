Газета
Экономика

СМИ узнали о четырехкратном росте активов банков Китая в России

Ведомости

Кредитные организации Китая предоставили миллиарды долларов российским банкам из-за того, что западные компании прекратили операции в России. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на анализ Киевской школы экономики. 

По информации газеты, влияние КНР на российский банковский сектор выросло в четыре раза в период с февраля 2022 г. по март 2023 г. В частности, как пишет FT, основными кредиторами стали Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China, China Construction Bank и Agricultural Bank of China, в совокупности они вложили в Россию за этот период около $9,7 млрд против $2,2 млрд.

Уточняется, что эти действия Китая могут быть связаны с усилиями Пекина по укреплению юаня в качестве альтернативной доллару мировой валюты. По итогам 2022 г. товарооборот между Россией и Китаем в юанях достиг рекордного показателя — $185 млрд.

В июне 2023 г. Европейский центробанк призвал банки из стран еврозоны, продолжающие работать в России, как можно скорее покинуть страну. Одним из банков, чье присутствие в России осталось наиболее сильным, является австрийский Райффайзенбанк. По информации FT, за 14 месяцев он увеличил свои активы в России более чем на 40% – с $20,5 млрд до $29,2 млрд.

В конце марта ЕЦБ потребовал от банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) уйти с российского рынка. Тогда же RBI приняла решение продать российский бизнес или вывести его из периметра группы. В сообщении на сайте кредитной организации говорилось, что она ведет консультации «с соответствующими компетентными органами» по вопросам возможных сделок. В мае RBI сообщила о сокращении отношений с белорусскими банками.

Ранее по теме: Чехия начала расследование против Raiffeisen Bank из-за его работы в России

В начале июля Reuters со ссылкой на источники писал, что группа все еще не предоставила ЕЦБ план по уходу из России, что делает завершение этой процедуры к сентябрю маловероятной. Собеседники также отметили, что RBI не спешит уходить в надежде на скорое завершение конфликта на Украине. В августе генеральный директор группы Йоханн Штробль сообщил, что банк рассчитывает выделить российские активы до конца года.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных