СМИ: Raiffeisen откладывает уход из России
Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) откладывает планы по уходу из России на фоне нежелания Вены разрывать свои давние связи с Москвой, пишет Reuters.
Гендиректор RBI Йоханн Штробль еще в мае заявлял о планах завершить выделение российского банка из группы до конца III квартала 2023 г., писали ранее СМИ. По информации источников агентства, Австрия и сама RBI «сопротивляются» этому шагу, поскольку надеются на скорое завершение конфликта на Украине.
RBI еще не изложила свой план отделения Европейскому центральному банку (ЕЦБ), отмечает Reuters: это делает «маловероятным» отделение в озвученные сроки. При этом группа будет дожидаться одобрения плана регулятором, прежде чем просить одобрения своих акционеров, что «может занять месяцы».
Помимо этого потребуется также разрешение Кремля, ЦБ и Минфина России. Москва же, утверждают источники агентства, дала понять RBI, что не хочет ее ухода из РФ, поскольку бизнес банка в стране позволяет осуществлять международные платежи.
Высокопоставленные австрийские чиновники в свою очередь «удвоили усилия» по противодействию давлению на RBI, в том числе со стороны США, отмечает Reuters. В частности, министр финансов Австрии Магнус Бруннер обсуждал этот вопрос в июне с высокопоставленным чиновником американского минфина.
Ранее в конце марта ЕЦБ потребовал от RBI уйти с российского рынка. Тогда же RBI объявила о намерении свести к минимуму свое присутствие в России, а также о проработке двух сценариев сворачивания бизнеса – продаже «дочки» или же выводе актива из состава группы. В мае RBI сообщила о сокращении отношений с белорусскими банками.
C 1 февраля 2023 г. банкоматы «Райффайзенбанка» перестали принимать доллары и евро. Данный шаг в банке связали с изменением потребностей клиентов, наличную валюту можно внести в отделениях банка. С 3 апреля 2023 г. исходящие переводы в долларах США в другие банки доступны только для клиентов с премиальными пакетами услуг. С 20 июня банк ввел ограничительную комиссию в 50%, но не более $500 на зачисление средств в долларах из других банков.
В июне председатель набсовета ЕЦБ Андреа Энриа призвал все банки еврозоны, сохранившие бизнес в России, как можно скорее покинуть страну. ЕЦБ, по его словам, принимает во внимание трудности, связанные с прекращением банками операций в России, но настаивает на необходимости таких действий, поскольку продолжение работы в России сопряжено с «огромным репутационным риском».