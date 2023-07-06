СМИ: Raiffeisen откладывает уход из России

C 1 февраля 2023 г. банкоматы «Райффайзенбанка» перестали принимать доллары и евро. Данный шаг в банке связали с изменением потребностей клиентов, наличную валюту можно внести в отделениях банка. С 3 апреля 2023 г. исходящие переводы в долларах США в другие банки доступны только для клиентов с премиальными пакетами услуг. С 20 июня банк ввел ограничительную комиссию в 50%, но не более $500 на зачисление средств в долларах из других банков.