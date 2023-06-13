Гендиректор АКРА: рынок в ближайшие три года могут покинуть 50 банков

Кроме этого он ожидал уход к концу следующего года примерно 20-30 банков, – тогда он заявил, что среди них могут быть «Райффайзен» и «Юникредит». Сейчас же Сухов рассказал, что идет сокращение российского бизнеса этих организаций. «АКРА присваивает рейтинги этим банкам, поэтому у нас есть ограничения по разглашению информации. Могу сказать, что в апреле мы присвоили Райффайзенбанку самый высокий кредитный рейтинг — ААА. Если мы увидим, что эта кредитоспособность меняется, мы совершим очередное действие. Аналогично и в отношении ЮниКредит Банка», – отметил руководитель агентства.