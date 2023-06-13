Гендиректор АКРА: рынок в ближайшие три года могут покинуть 50 банков
Российский рынок могут 50 иностранных банков в ближайшие три года, заявил руководитель рейтингового агентства АКРА и бывший зампред Банка России Михаил Сухов в интервью «Известиям».
«Мы ожидаем, что большинство иностранных банков выйдет из бизнеса в России в трехлетний период. Всего у нас в стране работает свыше 50 кредитных организаци, контролируемых иностранным капиталом», – сказал Сухов.
При этом капитал некоторых их этих банков контролируется дружественным государствами, в частности Китаем. «Они, конечно, не будут закрываться», – подчеркнул он. В то же время есть несколько групп, которые могут покинуть рынок – это небольшие банки, которые принадлежат крупным компаниями или предприятиям. К другой группе относятся организации, находящиеся «внутри более крупных групп».
«Их владельцы – государство, частный бизнес – будут сокращать расходы. Потенциал консолидации объективно гораздо больше тех нескольких игроков, которые вовлечены в него в последнее время», – уточнил глава АКРА.
Осенью прошлого года Сухов дал другой прогноз по уходу банков с рынка РФ. Тогда глава агентства отметил, что 50 банков покинут Россию в ближайшие полтора года. По его словам, основные экономические факторы, по которым число банков сокращается, связаны с уходом нерезидентов и консолидацией в государственном секторе. Они еще «не развернулись» окончательно, поэтому в этом году эти факторы сильного значения иметь не будут, отмечал Сухов.
Кроме этого он ожидал уход к концу следующего года примерно 20-30 банков, – тогда он заявил, что среди них могут быть «Райффайзен» и «Юникредит». Сейчас же Сухов рассказал, что идет сокращение российского бизнеса этих организаций. «АКРА присваивает рейтинги этим банкам, поэтому у нас есть ограничения по разглашению информации. Могу сказать, что в апреле мы присвоили Райффайзенбанку самый высокий кредитный рейтинг — ААА. Если мы увидим, что эта кредитоспособность меняется, мы совершим очередное действие. Аналогично и в отношении ЮниКредит Банка», – отметил руководитель агентства.