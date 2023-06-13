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Финансы

В ЕЦБ призвали европейские банки скорее уходить из России

Ведомости

Банкам еврозоны, сохранившим бизнес в России, следует как можно скорее покинуть страну, заявил председатель набсовета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Андреа Энриа, передает Reuters.

«Я думаю, что важно, чтобы банки по-прежнему были очень сосредоточены на дальнейшем снижении своих рисков и, в идеале, уходе с [российского] рынка как можно скорее», – сказал Энриа.

ЕЦБ, по его словам, принимает во внимание трудности, связанные с прекращением банками операций в России, но настаивает на необходимости таких действий, поскольку продолжение работы в России сопряжено с «огромным репутационным риском».

Как отмечает Reuters, это заявление стало редким прямым призывом ЕЦБ к европейским банкам о необходимости прекращения работы в РФ.

Ранее руководитель рейтингового агентства АКРА и бывший зампред Банка России Михаил Сухов сообщил, что ожидает ухода 50 иностранных банков из страны в ближайшие три года. При этом капитал некоторых из этих банков контролируется дружественным государствами, в частности Китаем, они не станут закрываться, добавил он.

В конце марта ЕЦБ потребовал от банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) уйти с российского рынка. Тогда же RBI приняла решение продать российский бизнес или вывести его из периметра группы. В сообщении на сайте кредитной организации говорилось, что она ведет консультации «с соответствующими компетентными органами» по вопросам возможных сделок. В мае RBI сообщила о сокращении отношений с белорусскими банками.

Ранее по теме: Гендиректор АКРА: рынок в ближайшие три года могут покинуть 50 банков

В январе управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США начало расследование в отношении бизнеса российского отделения RBI и запросило информацию о рисках банка в России, а также в Донбассе, на Украине и в Сирии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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