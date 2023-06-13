В ЕЦБ призвали европейские банки скорее уходить из России

В конце марта ЕЦБ потребовал от банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) уйти с российского рынка. Тогда же RBI приняла решение продать российский бизнес или вывести его из периметра группы. В сообщении на сайте кредитной организации говорилось, что она ведет консультации «с соответствующими компетентными органами» по вопросам возможных сделок. В мае RBI сообщила о сокращении отношений с белорусскими банками.