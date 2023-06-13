В ЕЦБ призвали европейские банки скорее уходить из России
Банкам еврозоны, сохранившим бизнес в России, следует как можно скорее покинуть страну, заявил председатель набсовета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Андреа Энриа, передает Reuters.
«Я думаю, что важно, чтобы банки по-прежнему были очень сосредоточены на дальнейшем снижении своих рисков и, в идеале, уходе с [российского] рынка как можно скорее», – сказал Энриа.
ЕЦБ, по его словам, принимает во внимание трудности, связанные с прекращением банками операций в России, но настаивает на необходимости таких действий, поскольку продолжение работы в России сопряжено с «огромным репутационным риском».
Как отмечает Reuters, это заявление стало редким прямым призывом ЕЦБ к европейским банкам о необходимости прекращения работы в РФ.
Ранее руководитель рейтингового агентства АКРА и бывший зампред Банка России Михаил Сухов сообщил, что ожидает ухода 50 иностранных банков из страны в ближайшие три года. При этом капитал некоторых из этих банков контролируется дружественным государствами, в частности Китаем, они не станут закрываться, добавил он.
В конце марта ЕЦБ потребовал от банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) уйти с российского рынка. Тогда же RBI приняла решение продать российский бизнес или вывести его из периметра группы. В сообщении на сайте кредитной организации говорилось, что она ведет консультации «с соответствующими компетентными органами» по вопросам возможных сделок. В мае RBI сообщила о сокращении отношений с белорусскими банками.
В январе управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США начало расследование в отношении бизнеса российского отделения RBI и запросило информацию о рисках банка в России, а также в Донбассе, на Украине и в Сирии.