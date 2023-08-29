Чехия начала расследование против Raiffeisen Bank из-за его работы в России

Вместе с тем группа указывает на сокращение своего бизнеса в России и вводит ограничения для российских клиентов. В частности, с 1 августа Райффайзенбанк временно приостановил прием и покупку наличной валюты у физлиц. С 1 сентября банк вводит запретительную комиссию 50% на входящие переводы в долларах США из других банков для малого и микробизнеса. Минимальный размер комиссии для них, а также для физлиц составит $1000 (но не более суммы зачисления), а максимальный – $10 000.