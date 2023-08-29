Чехия начала расследование против Raiffeisen Bank из-за его работы в России
Национальный центр по борьбе с терроризмом Чехии проводит расследовании в отношении австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) из-за его работы в России. Об этом сообщает Česká televize.
Поводом для разбирательства стало обращение Ассоциации по правам граждан и предпринимателей. Как утверждает один из авторов письма Ладислав Пельцль, RBI получает огромную прибыль от деятельности в России и платит подоходный налог «в бюджет российского государства». По его словам, эти средства затем идут на финансировании спецоперации на Украине.
Представитель полиции Ондржей Моравчик подтвердил, что расследование в отношении RBI идет. Он отказался предоставить дополнительную информацию о деле.
RBI находится под давлением минфина США и Европейского центрального банка (ЕЦБ). В частности, из-за деятельности банка в России расследование начало управление по контролю за иностранными активами (OFAC). В марте Reuters узнало о требовании ЕЦБ к группе уйти с российского рынка. В конце того же месяца RBI сообщил, что продаст российский бизнес или выведет его из периметра группы.
В начале июля Reuters со ссылкой на источники писал, что группа все еще не предоставила ЕЦБ план по уходу из России, что делает завершение этой процедуры к сентябрю маловероятной. Собеседники также отметили, что RBI не спешит уходить в надежде на скорое завершение конфликта на Украине. В августе генеральный директор группы Йоханн Штробль сообщил, что банк рассчитывает выделить российские активы до конца года.
Вместе с тем группа указывает на сокращение своего бизнеса в России и вводит ограничения для российских клиентов. В частности, с 1 августа Райффайзенбанк временно приостановил прием и покупку наличной валюты у физлиц. С 1 сентября банк вводит запретительную комиссию 50% на входящие переводы в долларах США из других банков для малого и микробизнеса. Минимальный размер комиссии для них, а также для физлиц составит $1000 (но не более суммы зачисления), а максимальный – $10 000.
До этого Райффайзенбанк также ввел комиссию 1,5% за пополнение дебетовых карт на сумму свыше 300 000 руб. в месяц через банкоматы сторонних банков, ограничил исходящие платежи в евро в другие банки России и еще 12 стран и др.