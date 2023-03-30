Raiffeisen Bank решил продать или вывести из группы российскую «дочку»
Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) принял решение продать российский бизнес или вывести его из периметра группы. Об этом говорится в заявлении на сайте кредитной организации.
«Группа RBI продолжит работу над сделками, которые могут привести к продаже или выделению Райффайзенбанка в России из периметра группы», — сказано в сообщении.
Отмечается, что RBI ведет консультации «с соответствующими компетентными органами» по вопросам возможных сделок. В группе уточнили, что RBI продолжит проводить некоторые банковские операции в России. При этом RBI будет продолжать снижение деятельности в стране. В частности, банк планирует сокращать кредиты и объем операций в иностранной валюте.
В середине марта газета Der Standard со ссылкой на данные портала Falter писала, что RBI прорабатывает вариант обмена активами с российским Сбербанком. Схема предусматривает, что Сбербанк получит активы RBI в России, а австрийская группа — активы российского банка в Европе. Издание утверждало, что такой сценарий разрабатывают менеджеры Raiffeisen во главе с гендиректором группы Йоханном Штроблем.
RBI рассматривает разные варианты судьбы своего российского бизнеса на фоне давления минфина США и Европейского центрального банка (ЕЦБ) на кредитную организацию.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) в январе начало расследование в отношение бизнеса российского отделения RBI и запросило информацию о рисках банка в России, а также на Донбассе, Украине и в Сирии, в том числе о транзакциях и деятельности определенных клиентов, писал Reuters. В банке отметили, что сотрудничают с OFAC и что у них есть «механизмы для соблюдения санкций».
Позже минфин Австрии назвал расследование санкционного органа США в отношении RBI «нормальным процессом». Там добавили, что это не вызывает обеспокоенности в Вене. 24 марта Reuters узнало о требовании ЕЦБ к Райффайзенбанку уйти с российского рынка.