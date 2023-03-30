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Raiffeisen Bank решил продать или вывести из группы российскую «дочку»

Ведомости

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) принял решение продать российский бизнес или вывести его из периметра группы. Об этом говорится в заявлении на сайте кредитной организации.

«Группа RBI продолжит работу над сделками, которые могут привести к продаже или выделению Райффайзенбанка в России из периметра группы», — сказано в сообщении.

Отмечается, что RBI ведет консультации «с соответствующими компетентными органами» по вопросам возможных сделок. В группе уточнили, что RBI продолжит проводить некоторые банковские операции в России. При этом RBI будет продолжать снижение деятельности в стране. В частности, банк планирует сокращать кредиты и объем операций в иностранной валюте.

В середине марта газета Der Standard со ссылкой на данные портала Falter писала, что RBI прорабатывает вариант обмена активами с российским Сбербанком. Схема предусматривает, что Сбербанк получит активы RBI в России, а австрийская группа — активы российского банка в Европе. Издание утверждало, что такой сценарий разрабатывают менеджеры Raiffeisen во главе с гендиректором группы Йоханном Штроблем.

RBI рассматривает разные варианты судьбы своего российского бизнеса на фоне давления минфина США и Европейского центрального банка (ЕЦБ) на кредитную организацию.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) в январе начало расследование в отношение бизнеса российского отделения RBI и запросило информацию о рисках банка в России, а также на Донбассе, Украине и в Сирии, в том числе о транзакциях и деятельности определенных клиентов, писал Reuters. В банке отметили, что сотрудничают с OFAC и что у них есть «механизмы для соблюдения санкций».

Позже минфин Австрии назвал расследование санкционного органа США в отношении RBI «нормальным процессом». Там добавили, что это не вызывает обеспокоенности в Вене. 24 марта Reuters узнало о требовании ЕЦБ к Райффайзенбанку уйти с российского рынка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных