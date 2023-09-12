Греф не ожидает повышения ключевой ставки на заседании в сентябре

По оценке Грефа, ключевая ставка будет снижена в течение около полугода. Он добавил, что Банк России «научился работать с такого рода инфляционными всплесками», поэтому ставка в 12% годовых «долго не продлится». Глава «Сбера» отметил, что повышение ключевой ставки ЦБ незначительно повлияет на финансовые результаты банка, в то же время уже ощущается «сокращение спроса на финансовые ресурсы».