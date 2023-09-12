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Экономика

Греф не ожидает повышения ключевой ставки на заседании в сентябре

Ведомости

Для очередного повышения ключевой ставки прошло слишком мало времени, чтобы оценить последствия от уже введенных регуляторных мер. Об этом заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе пресс-конференции на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Не ожидаю повышения [ключевой ставки], потому что слишком мало времени прошло с момента предыдущего повышения. Пока сложно оценить последствия тех регуляторных мер, которые были введены», – сказал он.

По оценке Грефа, ключевая ставка будет снижена в течение около полугода. Он добавил, что Банк России «научился работать с такого рода инфляционными всплесками», поэтому ставка в 12% годовых «долго не продлится». Глава «Сбера» отметил, что повышение ключевой ставки ЦБ незначительно повлияет на финансовые результаты банка, в то же время уже ощущается «сокращение спроса на финансовые ресурсы».

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На фоне ослабления рубля ЦБ принял 15 августа решение повысить ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Это решение регулятор объяснил усилением инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. ЦБ не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков – плановое заседание пройдет 15 сентября.

«Ведомости» ранее писали, что аналитики не смогли прийти к консенсусу по поводу решения ЦБ о ставке, которое состоится в середине сентября. 10 респондентов из 19 считают базовым сценарием сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне в 12%, несмотря на недавнее заявление ЦБ о возможности ее повышения. Остальные эксперты считают, что ставка все же будет увеличена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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