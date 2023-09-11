Аналитики не смогли прийти к консенсусу по поводу решения ЦБ о ставке

При этом аналитики в обеих группах помимо базовых сценариев приводят и альтернативные. Часть экспертов, которые считают базовым сценарием сохранение ставки, допускают и ее повышение – причем с довольно резким шагом. Аналитики, называющие основным вариантом рост ключевой, также до конца в этом не уверены. Они полагают, что есть и предпосылки к тому, чтобы ставка осталась неизменной.