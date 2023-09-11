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Аналитики не смогли прийти к консенсусу по поводу решения ЦБ о ставке

Рынок стал хуже понимать логику регулятора
Дарья Мосолкина
Евгений Разумный / Ведомости

Решение совета директоров Банка России на ближайшем заседании 15 сентября оказалось для рынка труднопрогнозируемым, следует из проведенного «Ведомостями» традиционного опроса экономистов. 10 респондентов из 19 считают базовым сценарием сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне в 12%, несмотря на недавнее заявление ЦБ о возможности ее повышения. Остальные эксперты считают, что ставка все же будет увеличена.

При этом аналитики в обеих группах помимо базовых сценариев приводят и альтернативные. Часть экспертов, которые считают базовым сценарием сохранение ставки, допускают и ее повышение – причем с довольно резким шагом. Аналитики, называющие основным вариантом рост ключевой, также до конца в этом не уверены. Они полагают, что есть и предпосылки к тому, чтобы ставка осталась неизменной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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