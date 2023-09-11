Аналитики не смогли прийти к консенсусу по поводу решения ЦБ о ставке

Аналитики не смогли прийти к консенсусу по поводу решения ЦБ о ставкеРынок стал хуже понимать логику регулятора
Решение совета директоров Банка России на ближайшем заседании 15 сентября оказалось для рынка труднопрогнозируемым, следует из проведенного «Ведомостями» традиционного опроса экономистов. 10 респондентов из 19 считают базовым сценарием сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне в 12%, несмотря на недавнее заявление ЦБ о возможности ее повышения. Остальные эксперты считают, что ставка все же будет увеличена.
При этом аналитики в обеих группах помимо базовых сценариев приводят и альтернативные. Часть экспертов, которые считают базовым сценарием сохранение ставки, допускают и ее повышение – причем с довольно резким шагом. Аналитики, называющие основным вариантом рост ключевой, также до конца в этом не уверены. Они полагают, что есть и предпосылки к тому, чтобы ставка осталась неизменной.