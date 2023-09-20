Предложенные Путиным высокоскоростные магистрали обойдутся в 10,8 трлн рублей

Со ссылкой на главу Союза пассажиров Кирилла Янкова, «Коммерсант» уточняет, ВСМ могут конкурировать с авиацией на расстояниях до 5-5,5 часа, то есть трассы на Адлер и Екатеринбург не подпадают под эти условия. Он также объяснил, что на участке от Воронежа до Ростова-на-Дону мало населенных пунктов, а до Ростова и Краснодара пассажиры могут предпочесть самолет. Дорогу на восток, по мнению Янкова, следует заканчивать в агломерации Набережные Челны –Нижнекамск – Елабуга, так как пассажиропоток между Казанью и этими городами будет вполне сопоставим с тем, который ожидается между Москвой и Казанью, а до Екатеринбурга уже мало крупных населенных пунктов. Янков также считает, что пассажиропоток магистрали до Минска недостаточен, чтобы оправдать строительство ВСМ.