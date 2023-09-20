Предложенные Путиным высокоскоростные магистрали обойдутся в 10,8 трлн рублей
Проекты четырех высокоскоростных магистралей (ВСМ), о создании которых говорил президент России Владимир Путин, оценивают в 10,8 трлн руб. Предполагаемый пассажиропоток составит 64,7 млн человек в год. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на презентацию стратегии развития инфраструктуры до 2030 г.
Согласно информации издания, создание в ВСМ Москва – Петербург потребует 1,7 трлн руб. без учета стоимости входов в столицы. ВСМ Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Адлер оценивают в 3,2 трлн руб., магистраль позволит сократить время перемещения между конечными точками в три раза, до 7 часов 50 минут. ВСМ Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург может обойтись в 4 трлн руб.: путь между конечными точками сократится до 6 часов 36 минут (в 3,6 раза). Москва – Смоленск – Минск – в 1,9 трлн руб., добраться из одной столицы в другую удастся за 3 часа 4 минуты (в 2,3 раза быстрее).
Стоимость (в ценах 2030 г.) оценивается на базе 1 км ВСМ Москва – Петербург, то есть не является точной. В целом 4,37 тыс. км ВСМ должны дать прирост бюджетных доходов на 15,1 трлн руб. и ВВП на 35,2 трлн руб., следует из презентации.
Для дороги на Адлер предполагаемый пассажиропоток составит 17,2 млн пассажиров в год, на Екатеринбург – 21,1 млн, на Минск – 3,8 млн.
Со ссылкой на главу Союза пассажиров Кирилла Янкова, «Коммерсант» уточняет, ВСМ могут конкурировать с авиацией на расстояниях до 5-5,5 часа, то есть трассы на Адлер и Екатеринбург не подпадают под эти условия. Он также объяснил, что на участке от Воронежа до Ростова-на-Дону мало населенных пунктов, а до Ростова и Краснодара пассажиры могут предпочесть самолет. Дорогу на восток, по мнению Янкова, следует заканчивать в агломерации Набережные Челны –Нижнекамск – Елабуга, так как пассажиропоток между Казанью и этими городами будет вполне сопоставим с тем, который ожидается между Москвой и Казанью, а до Екатеринбурга уже мало крупных населенных пунктов. Янков также считает, что пассажиропоток магистрали до Минска недостаточен, чтобы оправдать строительство ВСМ.
В документе сообщается, что продление комплексной программы модернизации общественного транспорта до 2030 г. потребует дополнительно не менее 15 млрд руб. в год из бюджета и 50 млрд руб. в год возвратных казначейских кредитов. Это позволит обновить около 50 тыс. единиц транспорта. Еще 194,5 млрд руб. из ФНБ предлагают направить на развитие городских электричек. Также запланировано восстановление секвестрированных в 2025–2026 годах бюджетных средств инфраструктур аэропортов и морских портов в объеме 82,3 млрд и 68,2 млрд руб. соответственно.
О необходимости создания новых высокоскоростных магистралей Путин заявил в ходе выступления на открытии движения по линии МЦД-3 17 августа. Тогда же президент предложил проработать вопрос о строительстве ВСМ от Москвы до Адлера, Донецка и Луганска. Спроектировать ВСМ от Москвы до Санкт-Петербурга он поручил еще весной 2019 г.