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Экономика

Россия может начать серийное производство флота гидроразрыва пласта в 2024 году

Ведомости

Серийное производство отечественного флота гидроразрыва пласта (ГРП) – оборудования для повышения нефтеотдачи скважин – может начаться в 2024 г. Сейчас ведутся испытания опытного образца, сообщил ТАСС со ссылкой на замглавы Минпромторга Михаила Иванова.

«Опытные испытания прошли один раз в начале лета, внесли определенные корректировки. В конце сентября будет очередной этап стендовых испытаний, дальше будут полевые испытания. Надеемся, что со следующего года перейдем уже к серийному производству», – заявил Иванов в ходе Промышленно-энергетического форума TNF.

25 июля сообщалось, что потребность российских нефтекомпаний во флотах ГРП будет расти в среднем на 30% в год вплоть до 2030 г. Всего России необходимы 170 новых флотов ГРП к 2030 г.

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Доля трудноизвлекаемой нефти в общем объеме добычи в России растет по мере сокращения более доступных запасов. К 2030 г., по прогнозу первого замминистра энергетики Павла Сорокина, этот показатель превысит 70%. Вместе с уходом крупнейших производителей оборудования для ГРП — западных корпораций — отечественные компании встали перед выбором: закупать такое оборудование в дружественных странах или же создавать свое.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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