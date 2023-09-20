Россия может начать серийное производство флота гидроразрыва пласта в 2024 году

Доля трудноизвлекаемой нефти в общем объеме добычи в России растет по мере сокращения более доступных запасов. К 2030 г., по прогнозу первого замминистра энергетики Павла Сорокина, этот показатель превысит 70%. Вместе с уходом крупнейших производителей оборудования для ГРП — западных корпораций — отечественные компании встали перед выбором: закупать такое оборудование в дружественных странах или же создавать свое.