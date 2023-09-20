Россия может начать серийное производство флота гидроразрыва пласта в 2024 году
Серийное производство отечественного флота гидроразрыва пласта (ГРП) – оборудования для повышения нефтеотдачи скважин – может начаться в 2024 г. Сейчас ведутся испытания опытного образца, сообщил ТАСС со ссылкой на замглавы Минпромторга Михаила Иванова.
«Опытные испытания прошли один раз в начале лета, внесли определенные корректировки. В конце сентября будет очередной этап стендовых испытаний, дальше будут полевые испытания. Надеемся, что со следующего года перейдем уже к серийному производству», – заявил Иванов в ходе Промышленно-энергетического форума TNF.
25 июля сообщалось, что потребность российских нефтекомпаний во флотах ГРП будет расти в среднем на 30% в год вплоть до 2030 г. Всего России необходимы 170 новых флотов ГРП к 2030 г.
Доля трудноизвлекаемой нефти в общем объеме добычи в России растет по мере сокращения более доступных запасов. К 2030 г., по прогнозу первого замминистра энергетики Павла Сорокина, этот показатель превысит 70%. Вместе с уходом крупнейших производителей оборудования для ГРП — западных корпораций — отечественные компании встали перед выбором: закупать такое оборудование в дружественных странах или же создавать свое.