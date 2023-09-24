Фонд поддержки участников спецоперации получит более 5 млрд рублей

О создании фонда помощи участникам спецоперации президент РФ Владимир Путин объявил 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию. Глава государства тогда отмечал, что работа фонда должна проходить «без казенщины и бюрократии», а за каждым ветераном должен быть закреплен персональный соцработник-координатор, который будет в режиме реального времени с ним работать.