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Экономика

Фонд поддержки участников спецоперации получит более 5 млрд рублей

Ведомости

Правительство направит из резервного фонда свыше 5 млрд руб. на предоставление гранта фонду поддержки участников военной спецоперации «Защитники Отечества». Об этом на своем сайте сообщает пресс-служба кабмина.

Правительство на этой неделе сверстало проект бюджета на 2024 год. Распоряжение о финансировании фонда подписал подписал премьер-министр Михаил Мишустин, вопрос о выделении средств одобрили на заседании 22 сентября. По информации правительства, 5 млрд руб. направят на выполнение поставленных перед фондом задач. Основной задачей работы «Защитников отечества» кабмин называет «комплексное сопровождение ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших бойцов».

В Москве состоялось заседание наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества»

За два месяца работы в фонд поступило 173 000 обращений

Участникам боевых действий на Украине и их семьям, как отмечается, окажут помощь в получении дополнительного образования, переобучении и трудоустройстве, социальной адаптации, в оформлении документов, а также по юридическим вопросам. 

Ветеранам также обещают обеспечить лекарствами и медизделиями, средствами реабилитации и адаптации жилья под индивидуальные нужды, уточнили в правительстве. По мнению Мишустина, грант позволит реализовать «целый ряд мер, которые востребованы подопечными организации и членами их семей в каждом российском субъекте».

О создании фонда помощи участникам спецоперации президент РФ Владимир Путин объявил 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию. Глава государства тогда отмечал, что работа фонда должна проходить «без казенщины и бюрократии», а за каждым ветераном должен быть закреплен персональный соцработник-координатор, который будет в режиме реального времени с ним работать.

В июне правительство выделило 1,314 млрд руб. на финансирование работы «Защитников Отечества» в этом году. Контроль за целевым использованием средств будет осуществлять Минтруд. Ведомство должно будет представить доклад до 1 февраля 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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