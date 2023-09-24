Фонд поддержки участников спецоперации получит более 5 млрд рублей
Правительство направит из резервного фонда свыше 5 млрд руб. на предоставление гранта фонду поддержки участников военной спецоперации «Защитники Отечества». Об этом на своем сайте сообщает пресс-служба кабмина.
Правительство на этой неделе сверстало проект бюджета на 2024 год. Распоряжение о финансировании фонда подписал подписал премьер-министр Михаил Мишустин, вопрос о выделении средств одобрили на заседании 22 сентября. По информации правительства, 5 млрд руб. направят на выполнение поставленных перед фондом задач. Основной задачей работы «Защитников отечества» кабмин называет «комплексное сопровождение ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших бойцов».
Участникам боевых действий на Украине и их семьям, как отмечается, окажут помощь в получении дополнительного образования, переобучении и трудоустройстве, социальной адаптации, в оформлении документов, а также по юридическим вопросам.
Ветеранам также обещают обеспечить лекарствами и медизделиями, средствами реабилитации и адаптации жилья под индивидуальные нужды, уточнили в правительстве. По мнению Мишустина, грант позволит реализовать «целый ряд мер, которые востребованы подопечными организации и членами их семей в каждом российском субъекте».
О создании фонда помощи участникам спецоперации президент РФ Владимир Путин объявил 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию. Глава государства тогда отмечал, что работа фонда должна проходить «без казенщины и бюрократии», а за каждым ветераном должен быть закреплен персональный соцработник-координатор, который будет в режиме реального времени с ним работать.
В июне правительство выделило 1,314 млрд руб. на финансирование работы «Защитников Отечества» в этом году. Контроль за целевым использованием средств будет осуществлять Минтруд. Ведомство должно будет представить доклад до 1 февраля 2024 г.