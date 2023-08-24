В Москве состоялось заседание наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества»

«С момента открытия филиалов [фонда] прошло всего два с половиной месяца, однако за это время был проделан большой объем работы. Это постоянный анализ более чем сотни тысяч обращений ветеранов, индивидуальная работа с каждым из подопечных, ежедневное решение самых разных вопросов. Хочу выразить благодарность всей команде, и особенно региональным филиалам, за неравнодушие, за искреннее участие и преданность нашему общему делу на протяжении всего этого времени», — сказал председатель наблюдательного совета фонда, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, его слова приводит пресс-служба организации.