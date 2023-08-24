В Москве состоялось заседание наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества»За два месяца работы в фонд поступило 173 000 обращений
В Москве состоялось заседание наблюдательного совета фонда помощи участникам спецоперации «Защитники Отечества». Об этом сообщили в пресс-службе организации.
«С момента открытия филиалов [фонда] прошло всего два с половиной месяца, однако за это время был проделан большой объем работы. Это постоянный анализ более чем сотни тысяч обращений ветеранов, индивидуальная работа с каждым из подопечных, ежедневное решение самых разных вопросов. Хочу выразить благодарность всей команде, и особенно региональным филиалам, за неравнодушие, за искреннее участие и преданность нашему общему делу на протяжении всего этого времени», — сказал председатель наблюдательного совета фонда, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, его слова приводит пресс-служба организации.
Всего с момента создания фонда «Защитники Отечества» в его филиалы поступило свыше 173 000 обращений. К наиболее распространенным вопросам, с которыми за это время обращались люди, в фонде назвали вопросы о назначении мер соцподдержки. По 21 000 таких обращений уже были приняты решения.
Помимо этого было принято 13 500 решений по вопросам оказания юридической помощи, 12 000 – по выплатам, связанным с участием в спецоперации, 7000 – по получению льготных условий для коммунальных платежей, 5700 – по оказанию психологической помощи, а также по 5600 – по получению удостоверений ветеранов боевых действий и по оказанию медицинской помощи.
По словам председателя фонда Анны Цивилевой, каждое обращение рассматривается в индивидуальном порядке. В пресс-службе фонда отметили, что руководство «Защитников Отечества» на регулярной основе организует личные встречи с подопечными в госпиталях, реабилитационных центрах и во время культурных мероприятий. Это позволяет получить реальную обратную связь от ветеранов спецоперации.
В рамках заседания набсовета «Защитников Отечества» были подняты вопросы протезирования, реабилитации и оказания психологической помощи, в том числе тем, кто не нуждается в медицинской помощи.
О создании фонда 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию объявил президент Владимир Путин. Соответствующий указ был подписан 3 апреля. 11 мая правительство утвердило устав организации. В середине июня правительство выделило 1,314 млрд руб. на финансирование работы «Защитников Отечества».
Согласно уставу фонда, основной его целью и задачей является комплексное сопровождение ветеранов спецоперации и членов семей погибших. Документом предполагается оказание помощи по разным направлениям социальной и профессиональной жизни. Речь идет о получении образования и профессиональной переподготовке, оказании бесплатной психолого-психотерапевтической и юридической помощи и другом. Уставом предусмотрено обеспечение ветеранов спецоперации необходимыми лекарствами и техническими средствами реабилитации, а также организация надомного ухода и адаптация жилья, если человек получил инвалидность. Другим важным направлением работы фонда будет сопровождение и поддержка в оформлении документов и получении статуса ветерана боевых действий.