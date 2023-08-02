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Общество

Турчак: трудоустраивающих участников спецоперации могут приравнять к соцпредпринимателям

Ведомости

В Госдуму внесли законопроект о приравнивании трудоустраивающих участников спецоперации к социальным предпринимателям. Об этом сообщил глава рабочей группы Совфеда по вопросам спецоперации, первый заместитель председателя верхней палаты Андрей Турчак.

«Эта мера сделает для работодателей более привлекательным трудоустройство демобилизовавшихся бойцов, включая добровольцев и гражданских специалистов, обеспечивавших выполнение задач спецоперации», – пояснил Турчак у себя в Telegram-канале.

Он добавил, что таким работодателям будут доступны различные виды государственных льгот, в том числе гранты, аренда недвижимости на льготных условиях, информационная поддержка и др.

«У законопроекта есть положительное заключение правительства. Рассчитываем, что коллеги в Госдуме и Совфеде оперативно поддержат нашу инициативу, чтобы упростить поиск работы тем, кто возвращается с фронта к мирной жизни», – заключил сенатор.

Касаясь темы спецоперации, главы регионов делают акцент на поддержке ее участников

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В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». Фонд займется оказанием помощи участникам боевых действий в Донбассе с 2014 г., а также членам их семей.

В ходе послания Федеральному собранию 21 февраля Путин подчеркивал, что работа фонда должна проходить «без казенщины и бюрократии», а за каждым ветераном должен быть закреплен персональный соцработник-координатор, который будет в режиме реального времени с ним работать.

12 июня Путин заявил, что поддержка участников специальной военной операции и их семей является святым делом, и заверил, что государство будет все делать для этого.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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