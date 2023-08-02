Турчак: трудоустраивающих участников спецоперации могут приравнять к соцпредпринимателям
В Госдуму внесли законопроект о приравнивании трудоустраивающих участников спецоперации к социальным предпринимателям. Об этом сообщил глава рабочей группы Совфеда по вопросам спецоперации, первый заместитель председателя верхней палаты Андрей Турчак.
«Эта мера сделает для работодателей более привлекательным трудоустройство демобилизовавшихся бойцов, включая добровольцев и гражданских специалистов, обеспечивавших выполнение задач спецоперации», – пояснил Турчак у себя в Telegram-канале.
Он добавил, что таким работодателям будут доступны различные виды государственных льгот, в том числе гранты, аренда недвижимости на льготных условиях, информационная поддержка и др.
«У законопроекта есть положительное заключение правительства. Рассчитываем, что коллеги в Госдуме и Совфеде оперативно поддержат нашу инициативу, чтобы упростить поиск работы тем, кто возвращается с фронта к мирной жизни», – заключил сенатор.
В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». Фонд займется оказанием помощи участникам боевых действий в Донбассе с 2014 г., а также членам их семей.
В ходе послания Федеральному собранию 21 февраля Путин подчеркивал, что работа фонда должна проходить «без казенщины и бюрократии», а за каждым ветераном должен быть закреплен персональный соцработник-координатор, который будет в режиме реального времени с ним работать.
12 июня Путин заявил, что поддержка участников специальной военной операции и их семей является святым делом, и заверил, что государство будет все делать для этого.