Турчак: трудоустраивающих участников спецоперации могут приравнять к соцпредпринимателям

В ходе послания Федеральному собранию 21 февраля Путин подчеркивал, что работа фонда должна проходить «без казенщины и бюрократии», а за каждым ветераном должен быть закреплен персональный соцработник-координатор, который будет в режиме реального времени с ним работать.