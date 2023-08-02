Касаясь темы спецоперации, главы регионов делают акцент на поддержке ее участников

Губернаторы сознательно не затрагивают тему поддержки новых регионов в ходе отчетов перед депутатами, говорит политолог Алексей Макаркин: «Иначе сразу пришлось бы ставить вопрос о том, что, может быть, эти финансы стоило бы направить на свой регион». «Поддержка новых регионов важная для отчета перед центром. Перед своими депутатами и избирателями губернаторы отчитываются о том, что они сделали для своего региона», – отмечает он. Губернаторы подстраиваются под структуру проблемного поля населения, говорит политолог Евгений Минченко.