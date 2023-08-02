Касаясь темы спецоперации, главы регионов делают акцент на поддержке ее участников

Касаясь темы спецоперации, главы регионов делают акцент на поддержке ее участниковГубернаторы отчитываются перед заксобраниями
Губернаторы отчитываются о работе в 2022 г. в заксобраниях. «Ведомости» изучили выступления глав 10 регионов за минувший год. Лишь один из них подробно рассказал о работе с подшефной территорией. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, выступая в заксобрании 29 июня, рассказал об итогах шефства над Перевальским районом Луганской народной республики, которое регион взял 5 июля 2022 г. По словам Паслера, «за это время отправлены тысячи тонн грузов: продукты питания, медикаменты, одежда, стройматериалы, холодильники и котельное оборудование».
«Наши строительные бригады продолжают работать на восстановлении соцобъектов и жилых домов. Детские сады, школы, больницы, спортплощадки, коммунальная инфраструктура – это неполный перечень того, что отремонтировано за это время. Наши детские лагеря приняли несколько сотен детей из Перевальска. Наши специалисты помогли району интегрироваться в российские системы образования, здравоохранения, социальной защиты», – продолжал губернатор.
20 мая 2022 г. «Ведомости» писали, что Кремль поручил регионам взять шефство над территориями ДНР и ЛНР. В течение прошлого года субъекты РФ оказывали поддержку не только республикам Донбасса, но и Запорожской и Херсонской областям (все четыре региона 30 сентября 2022 г. вошли в состав РФ).
Но о спецоперации главы регионов говорили. В частности, они делали акцент на социальной поддержке мобилизованных, добровольцев и членов их семей, обратили внимание «Ведомости».
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в отчете 27 июля рассказал о внедрении социального контракта, который объединяет все виды помощи семьям военнослужащих. На момент отчета было заключено свыше 10 000 таких контрактов на сумму почти 1 млрд руб. Также Никитин заявил, что участникам спецоперации и их близким предоставлено право компенсировать расходы на газоиспользующее оборудование или строительство внутреннего газопровода объекта индивидуального жилищного строительства в рамках догазификации.
На теме поддержки участников спецоперации заострил внимание также губернатор Кировской области Александр Соколов, отчитавшийся перед заксобранием 20 июля. В пресс-релизе по итогам отчета, опубликованном на сайте заксобрания, отмечается, что в регионе действует 28 мер поддержки для военнослужащих и членов их семей.
Большое внимание теме спецоперации уделил в своем отчете губернатор Приморского края Олег Кожемяко, выступавший перед депутатами 31 мая. Он рассказал, в частности, об учреждении для военнослужащих знака особого отличия «Герой Приморья» и единовременном поощрении к нему в размере 1 млн руб., а также медали «Участнику специальной военной операции. Отряд «Тигр». В 2022 г. ею наградили 138 бойцов, уточнил Кожемяко.
Всего, по его словам, с начала спецоперации регион направил на социальную поддержку военных и их семей 2,5 млрд руб. Аналогичная сумма была выделена на снаряжение и оборудование, добавил губернатор.
Но есть и исключения. К примеру, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе отчета за 2022 г. перед депутатами заксобрания вообще не затронул темы ни спецоперации, ни поддержки военнослужащих, ни поддержки подшефных территорий.
Губернаторы сознательно не затрагивают тему поддержки новых регионов в ходе отчетов перед депутатами, говорит политолог Алексей Макаркин: «Иначе сразу пришлось бы ставить вопрос о том, что, может быть, эти финансы стоило бы направить на свой регион». «Поддержка новых регионов важная для отчета перед центром. Перед своими депутатами и избирателями губернаторы отчитываются о том, что они сделали для своего региона», – отмечает он. Губернаторы подстраиваются под структуру проблемного поля населения, говорит политолог Евгений Минченко.
По оценке заместителя руководителя департамента спецпроектов КГ «Полилог» Светланы Платоновой, в 2022 г. губернаторы выступали активнее по теме спецоперации, чем в нынешнем году. «Ведь тогда еще не было выработано единых и четких механизмов поддержки военнослужащих, их семей и жителей новых регионов. Губернаторам приходилось вручную контролировать ситуацию и быть главными спикерами для региональной аудитории», – говорит она.
Сейчас, по словам Платоновой, каждый губернатор держит баланс между темами спецоперации и региональной проблематикой. «Это объясняется тем, что повестка спецоперации рутинизировалась. Жителей снова волнуют базовые проблемы: социалка, инфраструктура, благоустройство. И в этих условиях губернаторам важно демонстрировать, что государство не только готово решать стратегические задачи в бою или в новых регионах, но и продолжает работать над развитием регионов», – уточнила она.