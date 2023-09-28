Костин: структурная перестройка экономики России только началась
Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что структурная перестройка экономики в России только началась, передает корреспондент «Ведомостей».
«У нас структурная перестройка в самом начале только, мы не могли за полтора года это сделать. Это колоссальная задача. Пока мы успешно переоформили экспортные и импортные потоки, заменили немецкие машины на китайские. <….> Это огромная задача, мне кажется, мы слишком рано радуемся», – сказал он.
В качестве примера Костин привел предприятия в Санкт-Петербурге, где сотрудники, по его словам, работают на 90-летних станках. «Там станки работают – но не все, к счастью, но много – 1932 г. производства Германии, вывезенные по репарациям. Там люди с гордостью говорят, что вот у нас станок, ему 90 лет. Но это же не исторический памятник», – отметил он.
Костин добавил, что пока работал в банковском секторе, он был согласен с работой структурной перестройки экономики. По его словам, за 10 лет банковский сектор, до «особой ситуации», кардинально изменился.
Летом председатель Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что сейчас российская экономика развивается по сценарию ускоренной адаптации. Она отмечала, что перестройка идет быстрее ожиданий, а негативные прогнозы не оправдались.
4 июля президент России Владимир Путин во время встречи с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС заявил, что доходы от перерабатывающих отраслей увеличиваются, что говорит об изменении структуры российской экономики.