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Экономика

Костин: структурная перестройка экономики России только началась

Ведомости

Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что структурная перестройка экономики в России только началась, передает корреспондент «Ведомостей».

«У нас структурная перестройка в самом начале только, мы не могли за полтора года это сделать. Это колоссальная задача. Пока мы успешно переоформили экспортные и импортные потоки, заменили немецкие машины на китайские. <….> Это огромная задача, мне кажется, мы слишком рано радуемся», – сказал он.

В качестве примера Костин привел предприятия в Санкт-Петербурге, где сотрудники, по его словам, работают на 90-летних станках. «Там станки работают – но не все, к счастью, но много – 1932 г. производства Германии, вывезенные по репарациям. Там люди с гордостью говорят, что вот у нас станок, ему 90 лет. Но это же не исторический памятник», – отметил он.

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Костин добавил, что пока работал в банковском секторе, он был согласен с работой структурной перестройки экономики. По его словам, за 10 лет банковский сектор, до «особой ситуации», кардинально изменился.

Летом председатель Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что сейчас российская экономика развивается по сценарию ускоренной адаптации. Она отмечала, что перестройка идет быстрее ожиданий, а негативные прогнозы не оправдались.

4 июля президент России Владимир Путин во время встречи с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС заявил, что доходы от перерабатывающих отраслей увеличиваются, что говорит об изменении структуры российской экономики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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