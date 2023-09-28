Костин: структурная перестройка экономики России только началась

В качестве примера Костин привел предприятия в Санкт-Петербурге, где сотрудники, по его словам, работают на 90-летних станках. «Там станки работают – но не все, к счастью, но много – 1932 г. производства Германии, вывезенные по репарациям. Там люди с гордостью говорят, что вот у нас станок, ему 90 лет. Но это же не исторический памятник», – отметил он.