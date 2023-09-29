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Экономика

Правительство может увеличить скидку на покупку отечественного электрокара до 35%

Ведомости

Правительство может с октября 2023 г. увеличить размер скидки на покупку отечественного электромобиля до 35%. Это следует из опубликованного проекта постановления кабинета министров.

Подготовленный Минпромторгом документ предлагает с 1 октября увеличить размер субсидируемой скидки для электромобилей до 35%, но не более 925 000 руб. Сейчас установлена скидка в 25%, но не более 625 000 руб. В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что предложение вносится в связи с решением первого зампреда правительства Андрея Белоусова от 20 сентября.  

Этим же документом предлагается требование о наличии специального инвестиционного контракта для субсидирования банку автокредита заменить требованием о наличии баллов за локализацию автомобиля. В 2024 г. показатель должен составлять 1600 баллов, в 2025 г. – 2000 баллов, в 2026 г. – 2500 баллов.

Ранее по теме: Средний размер автокредита в августе достиг почти 1,5 млн рублей

В 2022 г. Минпромторг анонсировал продление программы льготного автокредитования. В марте ведомство сообщило, что программа продолжит действовать для граждан, которые наиболее остро нуждаются в поддержке. Весной комитет Совфеда по экономической политике предложил правительству рассмотреть вопрос увеличения объемов финансирования программы льготного автокредитования в 2023 г. до 20 млрд руб.

В августе председатель правительства Михаил Мишустин поручил проработать развитие программы льготного автокредитования до 1 октября. Также необходимо было проработать вопрос о распространении требований к локализации производства автомобилей, которые арендуются для государственных и муниципальных нужд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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