Правительство может увеличить скидку на покупку отечественного электрокара до 35%
Правительство может с октября 2023 г. увеличить размер скидки на покупку отечественного электромобиля до 35%. Это следует из опубликованного проекта постановления кабинета министров.
Подготовленный Минпромторгом документ предлагает с 1 октября увеличить размер субсидируемой скидки для электромобилей до 35%, но не более 925 000 руб. Сейчас установлена скидка в 25%, но не более 625 000 руб. В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что предложение вносится в связи с решением первого зампреда правительства Андрея Белоусова от 20 сентября.
Этим же документом предлагается требование о наличии специального инвестиционного контракта для субсидирования банку автокредита заменить требованием о наличии баллов за локализацию автомобиля. В 2024 г. показатель должен составлять 1600 баллов, в 2025 г. – 2000 баллов, в 2026 г. – 2500 баллов.
В 2022 г. Минпромторг анонсировал продление программы льготного автокредитования. В марте ведомство сообщило, что программа продолжит действовать для граждан, которые наиболее остро нуждаются в поддержке. Весной комитет Совфеда по экономической политике предложил правительству рассмотреть вопрос увеличения объемов финансирования программы льготного автокредитования в 2023 г. до 20 млрд руб.
В августе председатель правительства Михаил Мишустин поручил проработать развитие программы льготного автокредитования до 1 октября. Также необходимо было проработать вопрос о распространении требований к локализации производства автомобилей, которые арендуются для государственных и муниципальных нужд.