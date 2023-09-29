Правительство может увеличить скидку на покупку отечественного электрокара до 35%

Подготовленный Минпромторгом документ предлагает с 1 октября увеличить размер субсидируемой скидки для электромобилей до 35%, но не более 925 000 руб. Сейчас установлена скидка в 25%, но не более 625 000 руб. В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что предложение вносится в связи с решением первого зампреда правительства Андрея Белоусова от 20 сентября.