Средний размер автокредита в августе достиг почти 1,5 млн рублей
Средний размер выданных автокредитов в августе вырос на 2,5% по сравнению с июлем и составил рекордные 1,49 млн руб., сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Рост показателя продолжается уже седьмой месяц.
В годовом выражении средний чек вырос на 27,3%. Наибольший средний размер автокредита зафиксирован в Москве (1,99 млн руб.) и Подмосковье (1,81 млн руб.), Санкт-Петербурге (1,78 млн руб.), Ханты-Мансийском АО (1,67 млн руб.) и Ленобласти (1,66 млн руб.).
В НБКИ отметили, что рост среднего размера автокредита связан во многом с увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран.
Общее число выданных кредитов по итогам августа снизилось на 2% по сравнению с июлем и составило около 86 400, сообщало ранее НБКИ. В годовом выражении выдача выросла на 53,7% на фоне низкой базы весны-лета 2022 г.
Значительный рост выдачи в июле объяснялся отложенным спросом, расширением доли автодилеров в сегменте подержанных автомобилей, укреплением позиций отечественного автопрома и активным развитием китайских брендов на российском рынке, писали «Ведомости».
В августе председатель правительства Михаил Мишустин поручил проработать до 1 октября развитие программы льготного автокредитования. Профильным ведомствам также необходимо проработать вопрос о распространении требований к локализации производства автомобилей, которые арендуются для государственных и муниципальных нужд.
Как писали ранее «Ведомости», россияне, по предварительным данным Frank RG, взяли в августе кредитов на рекордные 1,81 трлн руб., что на 18,43% больше июля и на 65,7% – августа 2022 г. Драйвером роста всего рынка остается ипотека – граждане взяли 216 500 кредитов на сумму 860,3 млрд руб., что стало максимальным месячным результатом за всю историю наблюдений с декабря 2013 г.
Во втором по темпам прироста сегменте, кредитах наличными, банки выдали почти 3,3 млн ссуд на 747 млрд руб. – это на 6% и 12% больше июля (56% и 40% год к году) соответственно. Средний чек прибавил за месяц 5% и составил 227 600 руб.