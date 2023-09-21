Средний размер автокредита в августе достиг почти 1,5 млн рублей

Как писали ранее «Ведомости», россияне, по предварительным данным Frank RG, взяли в августе кредитов на рекордные 1,81 трлн руб., что на 18,43% больше июля и на 65,7% – августа 2022 г. Драйвером роста всего рынка остается ипотека – граждане взяли 216 500 кредитов на сумму 860,3 млрд руб., что стало максимальным месячным результатом за всю историю наблюдений с декабря 2013 г.