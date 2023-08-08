Граждане взяли рекордный объем автокредитов в июле

Темпы выдач ипотеки, несмотря на большие объемы, в июле замедлились в два раза: за месяц сегмент вырос на 3,8% (в июне 8%), или 657,3 млрд руб. Но это второй по величине месячный результат за все время наблюдения после рекордного декабря 2022 г., когда банки выдали 702,1 млрд руб. кредитов. Количество выдач в июле выросло на 3% относительно июня до 171 900 штук, а средний чек увеличился на 0,67% и составил 3,82 млн руб.