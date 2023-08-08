Граждане взяли рекордный объем автокредитов в июле

Граждане взяли рекордный объем автокредитов в июлеПомогли отложенный спрос и расширение доли дилеров в сегменте подержанных авто
В июле банки выдали 113 600 автокредитов на 165 млрд руб. Это абсолютный максимум за все время наблюдения с декабря 2013 г., следует из предварительных данных экспресс-мониторинга аналитической компании Frank RG.
Относительно июня объем выдач вырос на 30%, а количество – на 37%. Средний чек в июле относительно июня снизился на 5% до 1,45 млн руб. В годовой динамике рост количества кредитов составил 2,4 раза, а средний чек – 17%.
Всего за семь месяцев 2023 г. банки предоставили кредитов на 770 млрд руб. – это более чем в два раза превышает прошлогодний показатель, а также на 26,5% выше докризисного 2021 г.
Факторами опережающего роста являются отложенный спрос, расширение доли автодилеров в сегменте подержанных автомобилей, укрепление позиций отечественного автопрома и активное развитие китайских брендов на российском рынке, объяснял зампред правления ВТБ Анатолий Печатников 2 августа в интервью телеканалу «Россия 24». Кроме того, сказались и меры ЦБ по ограничению необеспеченного кредитования, отмечал он: нововведения практически исключают возможность использовать для покупки машины стандартный потребительский кредит. Это сформировало дополнительный поток клиентов, констатировал Печатников.
Россияне третий месяц подряд бьют рекорд по общим выдачам кредитов: в июле банки предоставили ссуд на 1,53 трлн руб., что на 4,56% больше июня и на 78,09% – июля 2022 г. Рост зафиксирован во всех сегментах кредитования.
Во втором по темпам прироста сегменте, POS-кредитах в точке продаж, рост выдач в июле составил 10% (63% год к году) относительно июня и достиг 41,5 млрд руб. Количество кредитов тоже выросло: на 5% относительно июня до 1,2 млн штук. Средний чек прибавил за месяц 6% и составил 33 700 руб.
Темпы выдач ипотеки, несмотря на большие объемы, в июле замедлились в два раза: за месяц сегмент вырос на 3,8% (в июне 8%), или 657,3 млрд руб. Но это второй по величине месячный результат за все время наблюдения после рекордного декабря 2022 г., когда банки выдали 702,1 млрд руб. кредитов. Количество выдач в июле выросло на 3% относительно июня до 171 900 штук, а средний чек увеличился на 0,67% и составил 3,82 млн руб.
Больше половины выданной в июле ипотеки (390,5 млрд руб.) пришлось на Сбербанк, для которого этот месяц стал рекордным.
Суммарно за семь месяцев банки выдали на 67% больше ипотечных кредитов, чем за тот же период 2022 г., – общий объем составил чуть более 3,7 трлн руб., следует из данных Frank RG.
Самую слабую динамику показывают кредиты наличными – объем выданных ссуд увеличился за месяц всего на 0,22% (около 0,3% в июне), до 665,4 млрд руб. При этом в годовой динамике рост составил 54%. Количество выданных кредитов и вовсе сократилось на 2% до 3,1 млн штук, а средний чек прибавил 2% и достиг 214 500 руб.