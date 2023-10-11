Новак заявил об отсутствии планов повышать налоги для нефтяных компаний

Демпферный механизм начал работать в России в 2019 г. и должен был сгладить колебания цен на АЗС. Согласно правилам, если экспортная цена на нефтепродукты превышает стоимость на внутреннем рынке (условную внутреннюю цену, которая индексируется ежегодно), НПЗ получают выплаты из бюджета. Если же цены на внутреннем рынке превышают экспортные, уже сами НПЗ платят государству.