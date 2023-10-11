Новак заявил об отсутствии планов повышать налоги для нефтяных компаний
Правительство пока не намерено увеличивать налоги для нефтяных компаний, чтобы компенсировать затраты бюджета на увеличение выплат по демпферу. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, передает «Интерфакс».
«Все в бюджетных корректировках будет учтено. Без повышения налоговой нагрузки», – подчеркнул он.
При этом Новак напомнил, что скоро бюджет РФ будет рассматриваться во втором чтении. Вопросы по возможному повышению налоговой нагрузки он перенаправил в Минфин.
В конце сентября заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов говорил, что решение о повышении демпфера должно носить пакетный характер. «Если повышать демпфер, нужна компенсация повышения, чтобы это было для бюджета нейтрально», – пояснил он.
6 октября правительство РФ утвердило дополнительные меры для сохранения стабильности на топливном рынке. В частности, был восстановлен топливный демпфер.
Демпферный механизм начал работать в России в 2019 г. и должен был сгладить колебания цен на АЗС. Согласно правилам, если экспортная цена на нефтепродукты превышает стоимость на внутреннем рынке (условную внутреннюю цену, которая индексируется ежегодно), НПЗ получают выплаты из бюджета. Если же цены на внутреннем рынке превышают экспортные, уже сами НПЗ платят государству.
С 1 сентября 2023 г. по инициативе Минфина в формулу расчета демпфера был введен коэффициент 0,5 для сокращения вдвое выплат на фоне дефицита бюджета. Увеличение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 с 1 октября 2023 г. «позволит увеличить размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке», отметили в правительстве.