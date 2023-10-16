В Минфине сообщили о «жарких дебатах» по льготам для МСП+
Минфин совместно с деловыми объединениями прорабатывает льготный режим для так называемого сектора МСП+ – компаний, которые уже переросли средний бизнес, но еще не достигли масштабов по-настоящему крупного, и не готовы переходить на общие принципы налогообложения. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов.
«Мы сейчас прорабатываем этот вопрос [подготовки льгот для МСП+ – “Ведомости”], есть поручение президента на этот счет. Главная задача – сделать переходный режим для компаний, которые уже не вписываются в критерии, позволяющие применять УСН (упрощенная система налогообложения. – «Ведомости»), становятся средним бизнесом, но пока не достигли размера крупного бизнеса», сообщил замминистра.
По его словам, компромисс по поводу параметров режима между Минфином и представителями бизнеса пока не достигнут. «Пока ведем жаркие дебаты, но надеемся, что к концу года выйдем на конкретные предложения по такому переходному режиму», заявил Сазанов. Минфин полагает, что режим должен быть универсальным и не отличаться в зависимости от отрасли. Льготы для МСП+ должны охватывать прежде всего те отрасли, где в структуре себестоимости невысока доля входящего НДС, аналогично отрасли общепита.
О начале работы над режимом в апреле сообщил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, правительство предложило ввести такую категорию с поэтапным переходом к общей системе налогообложения, чтобы создать условия для плавного роста компаний
«Вместе с [первым вице-премьером] Андреем Рэмовичем [Белоусовым] решаем задачу поддержки бизнеса при переходе из категории малого в средний, и из среднего в крупный. Предлагается ввести так называемую категорию "МСП+" с поэтапным переходом к общей системе налогообложения. Это обеспечит более плавный рост компаний, при котором они не будут терять весь объем поддержки единовременно», – сказал Решетников.