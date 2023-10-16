В Минфине сообщили о «жарких дебатах» по льготам для МСП+

По его словам, компромисс по поводу параметров режима между Минфином и представителями бизнеса пока не достигнут. «Пока ведем жаркие дебаты, но надеемся, что к концу года выйдем на конкретные предложения по такому переходному режиму», заявил Сазанов. Минфин полагает, что режим должен быть универсальным и не отличаться в зависимости от отрасли. Льготы для МСП+ должны охватывать прежде всего те отрасли, где в структуре себестоимости невысока доля входящего НДС, аналогично отрасли общепита.