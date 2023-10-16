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Экономика

В Минфине сообщили о «жарких дебатах» по льготам для МСП+

Ведомости

Минфин совместно с деловыми объединениями прорабатывает льготный режим для так называемого сектора МСП+ – компаний, которые уже переросли средний бизнес, но еще не достигли масштабов по-настоящему крупного, и не готовы переходить на общие принципы налогообложения. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов. 

«Мы сейчас прорабатываем этот вопрос [подготовки льгот для МСП+ – “Ведомости”], есть поручение президента на этот счет. Главная задача – сделать переходный режим для компаний, которые уже не вписываются в критерии, позволяющие применять УСН (упрощенная система налогообложения. – «Ведомости»), становятся средним бизнесом, но пока не достигли размера крупного бизнеса», сообщил замминистра. 

«Если вы говорите о минимизации налогов, у меня сразу возникают вопросы»

Замминистра финансов Алексей Сазанов о поисках справедливости и исторической обоснованности НДФЛ

По его словам, компромисс по поводу параметров режима между Минфином и представителями бизнеса пока не достигнут. «Пока ведем жаркие дебаты, но надеемся, что к концу года выйдем на конкретные предложения по такому переходному режиму», заявил Сазанов. Минфин полагает, что режим должен быть универсальным и не отличаться в зависимости от отрасли. Льготы для МСП+ должны охватывать прежде всего те отрасли, где в структуре себестоимости невысока доля входящего НДС, аналогично отрасли общепита. 

О начале работы над режимом в апреле сообщил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, правительство предложило ввести такую категорию с поэтапным переходом к общей системе налогообложения, чтобы создать условия для плавного роста компаний

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«Вместе с [первым вице-премьером] Андреем Рэмовичем [Белоусовым] решаем задачу поддержки бизнеса при переходе из категории малого в средний, и из среднего в крупный. Предлагается ввести так называемую категорию "МСП+" с поэтапным переходом к общей системе налогообложения. Это обеспечит более плавный рост компаний, при котором они не будут терять весь объем поддержки единовременно», – сказал Решетников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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