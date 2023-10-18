Путин назвал впечатляющим товарооборот между Россией и Китаем
Товарооборот России и Китая «реально впечатляет», заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Тот объем товарооборота, о котором мы сегодня говорим, он реально впечатляет. Мы ставили перед собой задачу добиться $200 млрд в 2024 г. и когда в 2019 г. мы это сформулировали, я вам скажу откровенно, мало кто верил, что это вообще возможно», – сказал он.
По его словам, на тот момент товарооборот между РФ и КНР составлял $100 млрд, а сейчас «с опережением графика уже $200 млрд».