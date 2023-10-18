Путин назвал впечатляющим товарооборот между Россией и Китаем

«Тот объем товарооборота, о котором мы сегодня говорим, он реально впечатляет. Мы ставили перед собой задачу добиться $200 млрд в 2024 г. и когда в 2019 г. мы это сформулировали, я вам скажу откровенно, мало кто верил, что это вообще возможно», – сказал он.